Aislados y sin condones

En Sancti Spíritus llueve sobre mojado: al aumento de los casos de covid-19 se suma la desaparición de los condones en las farmacias de la provincia. Un reportaje publicado este domingo en el diario regional Escambray da cuenta de ese problema que no es nuevo pero produce más angustia en tiempo de pandemia.

Octubre ha acabado mal en Sancti Spíritus, que sumó el último día del mes doce nuevos casos de covid-19 y ya son 414 los acumulados en la provincia desde el 8 de septiembre, cuando el virus reapareció en un territorio del que había sido erradicado cuatro meses atrás. Las autoridades sanitarias de la región no dejan de preguntarse por qué hay tantos contagios intrafamiliares, un fenómeno habitual en muchos países pero poco frecuente hasta ahora en Cuba y por qué no se cumplen las medidas de distanciamiento.

Para los organismos sanitarios de todo el mundo ha habido un tema de preocupación durante la pandemia, cómo compaginar el sexo con las medidas de distanciamiento social y limitación de los contactos, especiamente para quienes no tienen pareja. Ha habido propuestas imaginativas, como la holandesa de confinarse con un compañero sexual, la española de apostar por relaciones virtuales o la neoyorkina de no quitarse la mascarilla en ningún momento.

En Cuba, donde poco o nada se ha hablado de esto en los medios, parece que se continúa con la estrategia disuasiva que tantos años lleva en práctica, el desabastecimiento de condones. Según el reportaje de Escambray, los preservativos dejaron de recibirse en enero y, aunque en septiembre empezó a llegar algo, solo se consiguió "el 5% del plan mensual, unos 51.840 condones que suponen una semana de distribución", según contó María Isabel Montejo García, especialista principal de la Empresa Farmacias y Ópticas al diario. La provincia necesita unos 334.500 preservativos al mes, de los que el 70% se venden en farmacias.

La Empresa de Suministros Médicos de Sancti Spíritus, según el texto, habla todas las semanas con la dirección nacional y siempre recibe la misma respuesta: "Se trata de un renglón actualmente en trámite, o sea, ya en vías de solución y distribución desde su punto de origen en China y otros proveedores internacionales".

Pero la solución nunca acaba de llegar. Francisco González Quintero, director de la Empresa de Suministros Médicos de Sancti Spíritus, explica que en los almacenes hay un tipo de condón suelto del que tampoco hay muchas unidades, -unas 30.000, con fecha de caducidad en 2024. "Pero la red de farmacias no los acepta por pautas y códigos establecidos. En este minuto estamos en conversaciones para dirimir esta cuestión, que no depende solo de la provincia", dice.

El problema, como es sabido y confirma González Quintero, está presente en toda la Isla. En enero, 14ymedio monitorizó varias farmacias de distintos municipios durante diferentes días para preguntar por el producto y siempre obtuvo la misma respuesta. No había.

"No pierdas más el tiempo, no entran condones hace rato. Aquí son muchos los pedidos que hemos hecho pero nada, no entran", contó una empleada de una farmacia en el municipio de Cerro que aseguraba que la situación es igual "en toda La Habana".

La situación no es precisamente coyuntural. En 2015, la escasez en Pinar del Río ya era tan clamorosa que Granma tuvo que escribir una nota en la que se constataba el problema y, además, se destacaba que ya un año antes había sucedido lo mismo: "A mediados de 2014, nuestro diario ya se había referido al tema por el 'notable desabastecimiento en la red de farmacias del país y otros puntos de venta'.

En aquel momento, se podían encontrar condones en algunas pocas tiendas en CUC, a precios prohibitivos para la mayoría de los cubanos. Pero actualmente no hay ni en estas ni siquiera en los establecimientos en Moneda Libremente Convertible (MLC).

En todas las ocasiones no han faltado teorías al respecto. En enero, Juventud Rebelde publicó un artículo titulado Proteger o no proteger, ¿dónde queda el amor? en el que se hablaba de la importancia de "usar condones o buscar alternativas sin penetración" como indicativo de pensar en uno mismo o la persona que "amas o está junto a ti" , pero reconocía que era "difícil adquirirlo por desabastecimiento".

No ha faltado quien lo ha atribuido, con ironía, a un intento del Gobierno de aumentar la natalidad. Ahora, el redactor de Escambray se pregunta: "¿Optaron los cubanos por la abstinencia ante la imposibilidad de practicar un sexo seguro? No deben ser pocos los espirituanos que a estas alturas ya agotaron sus "reservas" de condones.

Según datos de las autoridades sanitarias, la demanda de condones en Cuba ha aumentado de forma progresiva en los últimos 10 años, con un promedio mensual de entre cinco y seis millones de unidades. Pero la oferta, también en esto, sigue sin poder ser satisfecha.

