Una mujer de 22 años y su hija pequeña son asesinadas en Baracoa

Una mujer de 22 años de edad y su hija de un año y ocho meses fueron asesinadas el pasado 27 de julio en la localidad de Ojo de Agua, en Baracoa, Guantánamo. Así lo hizo público el activista Emilio Almaguer de la Cruz en un vídeo compartido en el canal Youtube de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu).

Según el testimonio de Almaguer, la joven se llamaba Yicel Camejo Suárez y fue víctima de 20 puñaladas a manos de su pareja.

Almaguer cuenta a 14ymedio, vía telefónica, que el presunto agresor declaró a la policía que desde la noche anterior a los homicidios había estado pensando en matar a su pareja.

El activista de la Unpacu narra que los hechos sucedieron en "una zona de campo" que se llama Ojo de Agua y que "cuando ella fue por un trillo, caminando delante de él", sacó un cuchillo y "le cayó a puñaladas". La niña empezó a llorar, siempre según su relato, y también la apuñaló varias veces.

"Esto ha dejado a todo el mundo pasmado, en Baracoa todos estamos consternados"

"Encontraron los cuerpos porque él mismo fue y se entregó a la policía, dijo el lugar y que la había tirado en un hoyo y cubierto con unas hojas de coco y hierba", señala Almaguer.

"Esto ha dejado a todo el mundo pasmado, en Baracoa todos estamos consternados", destaca el activista, quien a la vez se extraña de no haber recibido una advertencia por parte de la Seguridad del Estado tras publicar el video. Almaguer ya fue víctima del decreto ley 370 y se le impuso una multa de 3.000 CUP el pasado 6 de junio.

Almaguer también dice que en Baracoa las autoridades aún no se han manifestado sobre el tema de manera pública pero que se comenta que el hombre no está preso en esa localidad. "Dicen que lo llevaron para el Combinado del Este, en La Habana. Ayer en la tarde, vecinos del padre de la niña también me dijeron eso, que lo habían llevado para Santiago primero y luego para La Habana para hacerle un juicio ejemplarizante".

La página de Facebook YoSíTeCreo, una plataforma de apoyo a las víctimas de violencia de género en Cuba, confirma la historia: "Una mujer y su hija de menos de dos años fueron asesinadas en la ciudad de Baracoa, al oriente de Cuba. El agresor fue su pareja. Con ellas suman en 2020 once las víctimas mortales (y otras dos menores con lesiones graves) de actos feminicidas que han trascendido en las redes y en prensa independiente, acreditada en Cuba o no".

El pasado año el caso del asesinato de la joven estudiante de medicina Leydi Laura García llegó a las páginas de los medios oficiales, algo poco común en la prensa nacional.

En mayo del 2019 el Gobierno reconoció por primera vez en un documento oficial la existencia de feminicidios en el país

En mayo del 2019 el Gobierno reconoció por primera vez en un documento oficial la existencia de feminicidios en el país. La cifra se recoge en el primer Informe Nacional sobre la implementación de la Agenda 2030 donde se incluyen datos de los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o exparejas en el año 2016.

Según el Anuario Estadístico de Salud, fueron 105 las mujeres que murieron en 2019 por agresiones, aunque ninguno de estos crímenes se registran como feminicidios. Esta misma fuente cifra en 1.086 mujeres que murieron bajo el concepto de "agresiones" entre 2010 y 2017.

El año pasado un grupo de 40 activistas presentó en noviembre una solicitud de Ley Integral contra la Violencia de Género a la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero tras varias peticiones de respuesta, se les confirmó, en enero de este año, que sus demandas no están contempladas en el Programa Legislativo a ejecutarse hasta 2028.

Los tres reclamos fundamentales de la solicitud eran: incluir en el cronograma legislativo la elaboración de la ley, constituir un grupo asesor con representación de distintas regiones y sectores sociales y recibir propuestas de la ciudadanía en el proceso de elaboración de una ley integral contra la violencia de género.

________________________