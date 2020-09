Fallece por covid-19 el cuarto médico cubano en una semana en Venezuela

Orlando Quintana, médico internista y cardiólogo cubano de 51 años, falleció este miércoles por coronavirus en Venezuela y se convierte en el cuarto doctor de la Isla que pierde la vida por esta causa en apenas siete días. En esta ocasión, sin embargo, el galeno no formaba parte de la brigada, sino que residía en el estado de Vargas desde hace más de 17 años tras dejar la misión médica con la que arribó al país.

Según El Pitazo, Quintana llevaba desde el 27 de julio hospitalizado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) de la Clínica Alfa de Maiquetía, de la que era director médico.

"Realmente el cuadro médico del doctor Quintana fue muy fuerte, pero él batalló y se aferró a la vida hasta que pudo. Se contagió de covid-19 dando la lucha para atender pacientes, a pesar de sus condiciones previas, pues padecía de diabetes e hipertensión. Todo esto hizo que perdiera la batalla con las consecuencias que el coronavirus dejó en su organismo. La última prueba PCR, realizada el 26 de agosto, confirmó que Orlando ya no tenía el virus, pero no pudo lidiar con las secuelas", contó al medio venezolano uno de los médicos que lo atendieron y que prefirió no dar su nombre.

Quintana prestaba servicios en la Dirección Regional del Ministerio de Salud, centros médicos populares y en su consulta privada

Además de su trabajo en la Clínica Alfa, Quintana prestaba servicios en la Dirección Regional del Ministerio de Salud, centros médicos populares y en su consulta privada. El Pitazo, que ha hablado con algunos de sus allegados, señala que era muy apreciado personal y profesionalmente entre sus compañeros y pacientes.

Después de dejar la misión cubana, Quintana contrajo matrimonio con una venezolana con la que tenía dos hijas.

Según la prensa venezolana, el doctor cubano es el tercero que pierde la vida en el estado de Vargas por covid-19. En el cómputo nacional, es el cuarto galeno originario de la Isla que muere en los últimos siete días en el país sudamericano, tras el fallecimiento de Pedro Antonio Milán Barreiro, Leonel Rafael Batista Hierrezuelo y Guillermo Sáez.

También un enfermero de la misión cubana, Yoel Rodríguez, murió el 23 de agosto.

A mediados de agosto, Cuba envió a Venezuela una nueva brigada sanitaria integrada por 212 médicos para sumarse a los 20.000 trabajadores de la salud cubanos de la misión Barrio Adentro. Los recién llegados pertenecen al contingente internacional Henry Reeve y son parte de los 1.000 que se prevé irán a trabajar a Venezuela en los próximos meses, según la prensa oficial. Antes, en julio, llegaron 26 sanitarios a Maracaibo, donde se encuentran más de 130 médicos cubanos.

Las cifras de contagios por coronavirus, que empezaron siendo optimistas en Venezuela, han dado un vuelco en el último mes y medio, cuando los casos han empezado a dispararse. Este martes, el país informó de 1.028 nuevos casos, superando nuevamente la barrera de los 1.000 diarios, con lo que el total asciende a 47.756, según datos oficiales.

Además, hay cinco personas fallecidas en las últimas 24 horas, lo que hace ascender el número total de fallecidos hasta los 391.

________________________