La Policía busca a un responsable de la marcha LGBTI

La Policía cubana busca a un responsable de la marcha LGBTI del pasado sábado que ha supuesto un verdadero quebradero de cabeza a las autoridades. Si el Cenesex pensó que llamar a su boicot ayudaría, como pidió, a cerrar filas con el oficialismo, la fuerza utilizada contra manifestantes que reclamaban la diversidad en un ambiente festivo ha servido para poner el foco mediático internacional sobre una autoridad que reprime homosexuales.

Ahora, con el desastre consumado, la Plaza de la Revolución intenta localizar a una suerte de cabecilla de quien partiera la idea de marchar de forma alternativa a la conga contra la homofobia cancelada. Este jueves, el diseñador y activista LGBT, Roberto Ramos Mori, fue detenido en la entrada de su lugar de trabajo, la galería taller La Marca, de La Habana Vieja por agentes de la Seguridad del Estado.

En torno a las 5:30 de la tarde, un hombre que no se identificó, lo esposó y lo introdujo en un vehículo en presencia de sus colegas después de advertirle: "Tú tranquilito".

Ramos estuvo retenido durante aproximadamente cuatro horas, según contó a 14ymedio. "Me llevaron para la Unidad de Zanja. En el carro no pasó nada, no hubo violencia. En la unidad me hicieron esperar tremendo tiempo por el instructor, que no llegaba", relata. El diseñador es uno de esos activistas de la comunidad LGBTI que participó en la marcha la pasada semana en Prado.

"Están buscando un responsable del 11M", afirma. El activista explica que, al llegar el instructor a la unidad lo llevaron a un cuarto de interrogatorio, donde el oficial le dijo: "Yo sé que fuiste tú el que organizaste la marcha". "Yo estuve pero yo no organicé nada", contestó Ramos.

El diseñador sostiene que fue "consciente de que estaba violando la ley" cuando decidió acudir a la manifestación independiente, pero que "hay momentos en los que uno tiene que decir ya".

Durante el interrogatorio quisieron saber su relación con otras personas que participaron en la marcha pero que él no conocía. "Me preguntaron si conocía a Oscar Casanella o a Urquiola, pero yo no tengo nada que ver con ellos. Mis amigos son una pila de frikis tatuadores", cuenta; y añade que si conocía a Urquiola es "por todo lo que pasó con él" recientemente.

"No me gustó que no me citaran oficialmente, no me gustó que hayan ido a La Marca, mi lugar de trabajo, y me hayan esposado y llevado en un carro particular delante de mis colegas que no entendieron lo que estaba pasando", denuncia Ramos.

De hecho, antes de llevárselo esposado, uno de los oficiales, vestidos todos de civil, entró a La Marca pidiéndole a Ramos que lo acompañara para mostrarle unos diseños porque quería hacerse un tatuaje. Cuando se negó a hacerlo y tras pedirle que le trajera él los dibujos, el hombre insistió en tratar solamente con él en el auto. Finalmente, se lo llevó esposado.

Artistas y colegas de trabajo se movilizaron en las redes en solidaridad con el diseñador y exigieron su liberación.

La marcha LGBTI del pasado sábado fue reprimida por la Seguridad del Estado y fuerzas de la Policía de manera conjunta después de que llegara con éxito desde el Parque Central hasta Prado y Malecón. Desde que se convocó en las redes sociales las autoridades buscaban un responsable de la iniciativa, pero activistas y simpatizantes insisten de que se trató algo espontáneo y sin líderes.

La directora del estatal Centro Nacional de Educación Sexual, Mariela Castro Espín, calificó de "lacayos del activismo mercenario" a los que promovieron la marcha y dijo que todo había se organizó desde Miami y Matanzas, sin poder mostrar una sola prueba para sostener su acusación.

Roberto Ramos Mori, de 44 años, además de activista es muy reconocido en el mundo de la cultura por su trabajo creativo. Graduado de Diseño Industrial en el Instituto Superior de Diseño en la especialidad de vestuario, trabajó como diseñador en la compañía Teatro El Público y es coordinador en estudio taller La Marca, donde también organiza conciertos y actividades comunitarias.

