Cuatro muertos, entre ellos dos menores, en un accidente de tránsito en Ciego de Ávila

La Habana/Cuatro personas fallecieron en un accidente de tránsito la madrugada del 29 de diciembre en la Carretera Central a la altura del municipio de Majagua, en Ciego de Ávila. Las víctimas son cuatro miembros de una familia, dos de ellos menores, procedentes de Holguín, y la causa sería, supuestamente, una colisión con un camión que se produjo al quedarse dormido el conductor del auto, de la marca china MG.

La información fue ofrecida por un perfil anónimo del grupo Accidentes, buses & camiones, por más experiencia y menos víctimas. El testimonio es de un trabajador que, sin identificarse, afirma estar acostumbrado por su profesión a este tipo de siniestros, por lo que podría tratarse de un miembro de equipos de rescate o policía.

"Llega a sus familiares y amistades nuestras más sentidas condolencias. Por favor si estás agotado no manejes", agregó a la descripción de los hechos y el número de víctimas.

El mensaje iba acompañado de las brutales imágenes del siniestro, que muestran cómo el vehículo perdió completamente el motor. "Yo estuve personalmente en el accidente y es algo escalofriantes, a pesar de que estoy entrenado para ello, pero es algo difícil –insistió el autor del mensaje–. Por favor, a los choferes le digo o lo sugiero que si están cansados detengan la marcha. No hay más nada más importante que llegar a nuestro destino con salud para nosotros y nuestra familia. Tengan conciencia de eso, no involucren a sus familias y a otras en algo que no puede solucionarse".

El auto, un MG, perdió completamente el motor. / Facebook

El post fue respondido por cientos de comentarios que aportaron información.

Los pasajeros del vehículo dañado habían residido, según los usuarios, en Alto Cedro, aunque actualmente vivían en la ciudad de Holguín. De acuerdo con un usuario, eran dos hermanos –de apellido Aguilar– y sus respectivos hijos. Al menos uno de ellos tenía 14 años.

Según varios comentarios, los fallecidos fueron desvalijados de sus pertenencias en los momentos posteriores al suceso, aunque un usuario ha refutado la versión y afirma que se entregaron a los peritos para su posterior entrega a los familiares.

"Habían vendido un carro, no venían a comprar. Les llevaron el dinero, teléfonos y varias prendas", afirma un hombre que se identifica como vecino de las víctimas y apoya a varios comentarios que reprochan que los fallecidos fueron robados tras el accidente.

"Error, los teléfonos de los cuatro y las prendas que tenían, al menos el menor de 14, que era una cadena gorda y una finita, se le entregaron a los peritos que estaban en el lugar y lo guardaron con el resto de pertenencias para la familia", sostiene otro.

Las navidades son uno de los momentos en que más accidentes de tránsito se producen, debido entre otras causas al aumento de los traslados por carretera, ya que muchos cubanos viajan a pasar esos momentos junto a sus familiares. El consumo de alcohol por estas fechas, las prisas por llegar al destino, el mal estado de las carreteras y la sobrecarga de pasajeros en los vehículos también contribuyen a que ocurran más siniestros en las vías.

Solo una semana antes de este siniestro, el pasado 22 de diciembre se produjo otro accidente de tránsito en Ciego de Ávila. En este caso, hubo una fallecida y 11 lesionados cuando un camión de la Empresa Acopio, que transportaba personas desde el poblado de Perea hacia el de Pina, volcó en una curva y cayó a un costado de la carretera.