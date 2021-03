"El diálogo nacional nos permitirá pasar de la denuncia a una acción estratégica"

El Movimiento San Isidro (MSI) explicó a través de una conferencia de prensa detalles sobre la iniciativa de Diálogo Nacional que proponen desde la plataforma Patria y Vida, inspirada en la canción de Yotuel Romero, Gente de Zona, Descemer Bueno, Osorbo y El Funky.

En la conferencia intervinieron Iris Ruiz, Michel Matos, Amaury Pacheco y Luis Manuel Otero Alcántara que respondieron a la pregunta de qué entienden como diálogo "en el contexto de hostilidad" que viven en la Isla por parte del "régimen dictatorial cubano".

Todos estuvieron de acuerdo en llamar al intercambio pero en ningún momento apuntaron "al Gobierno" como principal interlocutor. Preguntados al respecto por este diario, los artistas expresaron su criterio.

Michel Matos dijo que "entendiendo que Cuba es una nación adolorida con cicatrices profundas" está de acuerdo en que "una manera civilizada y lógica de llevar a cabo una restauración es dialogando entre nosotros mismos".

"Yo he escuchado expresiones como 'que recojan las maletas y se vayan', dirigidas hacia los comunistas y yo pregunto si esto es realista"

"La otra alternativa que queda para salir de una situación tan terrible, es una que no nos podemos permitir ni estamos capacitados para hacer, que es básicamente la guerra", agregó. Matos explicó que para llegar a la democracia se atraviesan procesos muy diversos. "Yo he escuchado expresiones como 'que recojan las maletas y se vayan', dirigidas hacia los comunistas y yo pregunto si esto es realista", dijo.

"¿Cómo esperamos que se vayan? ¿por arte de magia, por su propia voluntad, por la intervención de un Gobierno extrajero, cómo va a ocurrir eso?", se preguntó. "En los referentes que tengo en términos históricos cada vez que se ha salido de una dictadura, ha sido bajo los parámetros de acuerdos, negociaciones, protocolos de hoja de ruta o una agenda de diálogo donde se llega a un entendimiento en un punto clave que implica la transición", apuntó.

En otro momento Matos fue más rotundo cuando expresó: "Yo no veo otra manera de transicionar hacia un Estado de Derecho democrático que no sea dialogando en algún punto con las actuales autoridades totalitarias cubanas, no lo concibo, tenemos que estar abiertos a la idea de que puede existir ese diálogo".

Matos también mencionó la manifestación del 27 de noviembre frente al Ministerio de Cultura y recordó que ese día "la mayoría" pedía dialogar con las autoridades cubanas. "Cuando se entró a esa reunión se dijeron las palabras puntuales, se habló de crimen de Estado, de represión, de totalitarismo, de secuestro del país por parte de la Seguridad del Estado, eso se mencionó en el marco de un diálogo".

Por su parte, Amaury Pacheco dijo que el diálogo "es importante" porque "nos permite pasar de la queja a la denuncia, de la denuncia a la propuesta, de la propuesta a un programa, a una ruta, a una acción estratégica". Para el poeta "el diálogo es conciencia, es libertad, es restauración, transparencia, es mantener un carácter de posicionamiento frente al régimen".

"Pienso que este es un paso que ha demostrado la incapacidad del régimen. Como sociedad civil hemos puesto en la mesa el diálogo y el Gobierno ha reculado. Se necesita de ese intercambio para tener un programa de cómo vamos a transitar porque el Partido Comunista no va a coger las maletas e irse. Hay que plantar programas conscientes y que la ciudadanía los conozca", reflexionó Pacheco.

"El diálogo es conciencia, es libertad, es restauración, transparencia, es mantener un carácter de posicionamiento frente al régimen"

Para Otero Alcántara hay un extremo radical, que es el Gobierno, "que no quiere dialogar". En cuanto al "otro extremo", que también se opone a ese proceso, el artista dice que será escuchado. "Sabemos que hay mucho dolor", declara, al tiempo que espera que "la tendencia no sea arrancarle la cabeza a los comunistas". "Tenemos que aprender que todos somos dueños de la palabra diálogo" porque "el diálogo nacional está pasando", aseguró.

En otro momento de la conferencia los miembros del MSI se refirieron a las conversaciones sobre Derechos Humanos que el Gobierno cubano tiene con la Unión Europea. Al respecto, Matos afirmó: "Si Europa está dialogando con el Gobierno, la sociedad civil de la Isla tiene que ser reconocida y formar parte de ese proceso. Nuestros nombres se deben pronunciar en esas mesas porque somos los que estamos sufriendo de manera constante las violaciones de los derechos humanos, y necesitamos ser reconocidos como interlocutores válidos".

Otero Alcántara cree firmemente que "el cambio en el país va a venir por parte de los cubanos" pero debería estar acompañado "de los factores internacionales que son importantes" y pueden "formar parte de ese diálogo". "El régimen no sabe qué hacer con nosotros que somos pacifistas pero tenemos el apoyo de la ciudadanía, los europeos tienen que reconocernos como sociedad civil", demandó.

