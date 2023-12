La heladería más cara de La Habana abre su local por Navidad

La Navidad ha traído un regalo por adelantado, para quien pueda permitírselo, como todo hoy ya, en la frustrada utopía revolucionaria. Bueníssimo Soderia Gourmet, la nueva heladería-dulcería que sucede al antiguo BimBom en el barrio habanero de El Vedado, abrió sus puertas este miércoles, dos meses después de iniciar sus ventas con un carrito delante del local, en Infanta y 23, entonces en obras.

"Lo han puesto muy bonito, muy bonito", decía Rachel, una clienta atraída por el ambiente navideño y los entregados trabajadores, ataviados con gorros de renos y el propio Santa Claus, que se acercaban hasta la puerta para terminar de empujar a los curiosos. "Ya abrió, ya pueden pasar", instaban, amablemente, desde la calle.

Decorado en blanco y negro, en el local destacaban las neveras acristaladas con tartas y postres girando, todo muy iluminado y bien climatizado. "Se ve que utilizan muchos ingredientes de calidad –contaba Rachel–. A la vista muy bien todo, ¡y al paladar también!", exclamaba, destacando lo rico que estaba el helado. Su cuenta: 955 pesos por una copa con tres bolas –servidas con forma ovalada y un poco de sirope– y un muffin (panqué) de vainilla.

El atractivo y la novedad jugaban en su estreno para el Bueníssimo Soderia Gourmet, que ha adoptado como lema un EstoEstá Bueníssimo, que luce en su fachada. En su interior se podía ver a bastantes clientes, aunque no fueron pocos los que salieron espantados al ver el rango de precios. La bola de helado, que en octubre se vendía en cucurucho a pie de calle por 195 pesos, sube ahora, en el interior del local a 220 pesos y es lo más económico. La mayoría de los dulces, algunos de ínfimo tamaño, superan los 200 pesos y otros llegan a costar 700, como el tocinillo del cielo.

"Bueno, es que hoy en día todo está así, por las nubes", comentaba un cliente que esperaba su turno para pedir. "Me imagino la inversión que ha hecho esa gente ahí... Lo han puesto muy bonito, la verdad, no pueden cobrar más barato que eso, supongo", decía con resignación. La experiencia, explicaba después, merecía la pena, porque la calidad es mayor que su competidor más próximo en distancia y público, Monte Freddo.

Los helados, exponía a 14ymedio, son algo más baratos allí, 400 pesos dos bolas de helado, pero quedan por debajo en cuanto a originalidad y gusto. "Los postres aquí son diferentes, no los he visto en otra parte. El helado sí es de tipo italiano y con sabores que no son tropicales". La stracciatella o amareto se alternan con los tradicionales chocolate y fresa, sea en cucurucho o en copa.

"Mire, yo estoy enfermo", explicaba Mario, un cliente con una dieta médica tras una reciente enfermedad, a la vendedora. "No puedo comer nada que tenga crema, natillas, nada de esas cosas. El dulce tiene que ser lo más sencillo posible, sin aditivos, sin ningún relleno", detalló. "La empleada fue bastante amable y me recomendó todo", contó a 14ymedio tras terminarse sus dulces, un pequeño capricho después de varios días hospitalizado.

Acostumbrados a la escasez de las tiendas estatales y la desidia de los empleados de esos comercios, los habaneros agradecían el nuevo local, llamado a reanimar bajo gestión privada un entorno que cogió alas en la década de los 90, cuando los jóvenes y el colectivo LGBTI comenzaron a frecuentar esta zona entre el Malecón y la calle 23, convirtiéndolo en punto de encuentro de la capital.

El BimBom, que ocupó el local hasta que la pandemia y la Tarea Ordenamiento remataron el ocio de la ciudad, ha encontrado un sucesor que está hecho a la nueva medida de La Habana: para nuevos ricos y turistas.

