Qué determina la indemnización por choques de Uber y Lyft en California

La compensación se determina mediante tres análisis fundamentales: la demostración de los daños causados, el reparto proporcional de responsabilidades y la póliza de seguro aplicable.

Pocos días después de un accidente de rideshare, es común que la aseguradora presente una oferta inicial con un plazo breve para responder. Comprender el cálculo de la indemnización tras accidentes de Uber y Lyft en California ayuda a evaluar si dicha propuesta cubre de verdad el impacto real del choque.

En California no existe una tarifa fija ni un pago estándar para este tipo de accidentes. La compensación se determina mediante tres análisis fundamentales: la demostración de los daños causados, el reparto proporcional de responsabilidades y la póliza de seguro aplicable.

1. Cuantificación de los daños probados

El Código Civil de California (§ 3333) establece la regla general de compensar todo detrimento probado derivado del hecho. La valoración se divide en dos categorías principales:

Daños económicos: incluyen gastos médicos pasados y futuros, ingresos no percibidos y pérdida de capacidad de ganancia futura (evaluados conforme a las instrucciones de las CACI 3903A, 3903C y 3903D). De acuerdo con el precedente Howell v. Hamilton Meats & Provisions, Inc. (2011): el valor recuperable por atención médica pasada se limita a los montos efectivamente pagados o adeudados, no a las tarifas iniciales facturadas. Asimismo, el Código Civil (§ 3283) exige que los daños futuros sean razonablemente ciertos.

Daños no económicos: Cubren el dolor físico, el sufrimiento emocional y la pérdida del disfrute de la vida (Código Civil § 1431.2 y CACI 3905A). No existen multiplicadores automáticos; la cifra depende de la duración del tratamiento, de la consistencia del historial clínico y del impacto documentado en la vida diaria de la víctima.

2. Cobertura según el estado de la aplicación

El monto del seguro disponible para cubrir las pérdidas depende del estado del conductor en la plataforma al momento del impacto, conforme al Código de Servicios Públicos de California (§ 5433):

Aplicación desconectada: Aplica únicamente la póliza de seguro personal del conductor, ya que la cobertura comercial de la plataforma no interviene durante este periodo.

Aplicación conectada y disponible (sin viaje aceptado): Durante este periodo, la empresa de transporte privado está obligada a mantener una póliza con límites mínimos de $50,000 por lesiones o fallecimiento de cada individuo, un tope de $100,000 por siniestro y $30,000 destinados a daños a la propiedad.

Viaje aceptado o pasajero en ruta: Se activa la cobertura comercial primaria de responsabilidad civil de hasta $1,000,000 para responder por las lesiones y daños causados durante el trayecto.

(Nota: Los conductores que resulten lesionados durante la actividad cubierta pueden contar con protección por accidentes laborales bajo la Proposición 22, regulada en el Código de Negocios y Profesiones § 7455).

3. Responsabilidad compartida y reparto de culpa

Conforme a la regla de negligencia comparativa pura establecida en Li v. Yellow Cab Co. y formalizada en la instrucción CACI 405, la responsabilidad compartida no anula el derecho del afectado a ser indemnizado. No obstante, la cuantía final abonable decrece en el mismo porcentaje en que este haya contribuido al accidente; así, sobre unos daños acreditados de $100,000 con un 25% de imprudencia atribuible al reclamante, el importe resultante ascenderá a $75,000.

Si existen múltiples demandados, el Código Civil (§ 1431.2) establece que la responsabilidad por los daños no económicos se asigna de manera severa y proporcional a la culpa de cada uno.

Consideraciones antes de cerrar la reclamación

Aceptar la primera propuesta de la aseguradora no es obligatorio. Firmar un acuerdo de liberación por escrito extingue la obligación contenida en él (Código Civil § 1541), lo que impide futuros reclamos si surgen complicaciones médicas posteriores.

Finalmente, es vital monitorear los plazos legales: