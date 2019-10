El mañana que ya pasó

"La Revolución no es una lucha por el presente, la Revolución es una lucha por el futuro. (...) Lo ha sido siempre y lo es ahora". Miguel Díaz-Canel 10 de octubre de 2019 citando un discurso de Fidel Castro de julio de 1962

Una tarde de 1962, cuando todavía no había cumplido los 15 años, mis padres me inscribieron en la naciente libreta de abastecimiento. Mi precoz conciencia revolucionaria me llevó a pensar que las limitaciones que esto implicaba eran el justo precio a pagar para, como decían los poetas, "anticipar el futuro".

Quince años más tarde, en una calurosa mañana de agosto de 1977, acudí a la Oficina de Control y Distribución de Alimentos (Oficoda) de Guanabo, al este de La Habana, para inscribir a mi hija en el sistema de racionamiento. Cuando vi su nombre en la página central de la libreta acudí a otro poeta, considerado entonces conflictivo y me dije: "Cómo tarda el futuro".

Solo pasaron otros 30 años cuando esa hija mía me hizo pasar un mal rato al darme la triste noticia: "Ya puse a tu nieta en la libreta". Joaquín Sabina todavía no había grabado Lágrimas de mármol pero ya me daba cuenta de que el futuro era "cada vez más breve y la resaca larga".

¿En qué recóndito pliegue del tiempo quedó varado ese futuro luminoso que le prometieron a mi generación? ¿Habré sido tan ciego de no verlo, tan malagradecido como para no reconocerlo?

Cuando no tienen que rendir cuentas a los electores sobre su gestión los políticos pueden darse el lujo de hacer promesas que nunca cumplirán.

Tener el derecho a un presente no ha de ser una consigna contrarrevolucionaria ni un anhelo egoísta. No es la plataforma de Caín. El mañana de aquel entusiasta adolescente que se apretaba gustoso el cinturón ha quedado atrás. Ahora este abuelo descreído se niega a aceptar en silencio la misma promesa vacía.

Exijo un presente para mis nietas. Lo quiero ahora mismo.

