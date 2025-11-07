Fontes es el creador de la serie ‘Exodus’, en la que ha venido explorando temas de migración, memoria e identidad desde hace años.

Durante la Miami Art Week y como parte de la feria Red Dot, el artista cubano contemporáneo Arbelio Fontes Rodríguez exhibirá su serie Fragmentos del viaje en el stand #605 del proyecto Path to Art NY. Según la ficha oficial del evento, “Dentro de la superficie dorada, el artista busca el reflejo de aquellos que caminan a su lado, que sueñan, que cargan esperanza. Cada figura alzada tiene una historia, un nombre, una ausencia”. ￼

Nacido en Camagüey en 1973 y radicado en Miami, Fontes es el creador de la serie Exodus, en la que ha venido explorando temas de migración, memoria e identidad desde hace años. Su trabajo utiliza una paleta dorada y figuras elevadas que simbolizan el tránsito, la luz interior y la persistencia del espíritu. En una entrevista comentó: “Lo que cuento no es solo mi viaje sino el mapa emocional de quienes siguen andando y resistiendo”.

La exposición es una excelente oportunidad para conocer una obra que articula el arte cubanoamericano con los discursos contemporáneos sobre desplazamiento, comunidad y visualidad.