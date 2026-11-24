Su mayor aporte es, sin dudas, el Archivo CIFO-Veigas, que alberga cientos de miles de documentos, registros fotográficos, catálogos y correspondencias.

La Habana/La exposición Una historia de vida en fotos. Tributo a José Veigas rendirá homenaje al investigador, crítico de arte y archivista cubano José Veigas Zamora (1936-2025), fallecido en La Habana el 24 de octubre de 2025, a los 89 años. La iniciativa reunirá fotografías y un documental para recordar la trayectoria personal y profesional de quien dedicó buena parte de su vida a rescatar, organizar y preservar la memoria de las artes visuales cubanas.

Conocido entre sus colegas como Pepe Veigas, el investigador desarrolló una labor discreta, pero fundamental para el conocimiento del arte cubano contemporáneo. Su mayor legado es el Archivo CIFO-Veigas, una colección de cientos de miles de documentos, fotografías, catálogos, revistas y correspondencias que permite reconstruir la trayectoria de artistas, exposiciones y movimientos culturales de la Isla. Su trabajo se convirtió en una referencia indispensable para historiadores, curadores y estudiosos de las artes plásticas.

Veigas fue autor de publicaciones como Escultura en Cuba, siglo XX (2005), Memoria. Arte cubano del siglo XX (2002) y Déjame que te cuente. Antología de la crítica en los ochenta (2002). También elaboró los catálogos razonados de Mariano Rodríguez y participó, junto a Katia Ayón, en la preparación de Nkame (2010), dedicado a la obra de la grabadora Belkis Ayón, así como en su segunda edición, Nkame Mafimba (2024).

Tras su fallecimiento, el artista Lázaro Saavedra lo recordó como un guardián de la memoria visual de Cuba, mientras que el investigador Pedro Rizo Peña destacó su empeño por rescatar del olvido no solo las obras, sino también las historias personales, los documentos y las experiencias que rodean la creación artística.

El homenaje del 28 de noviembre propone recuperar esa dimensión humana mediante imágenes y testimonios. La jornada incluirá un encuentro alrededor de una taza de café, un gesto de cercanía para recordar a un hombre cuya vida transcurrió entre archivos, fotografías, libros y conversaciones con varias generaciones de artistas cubanos.