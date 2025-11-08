La Habana/El 7 de noviembre de 2025 quedó inaugurado en La Habana el Salón Nacional de Escultura Contemporánea, en la evocadora sede del Museo de Arte Sacro de la Basílica Menor y Convento de San Francisco de Asís, con motivo del cuadragésimo aniversario del Consejo Asesor para el Desarrollo de la Escultura Monumentaria y Ambiental (Codema). La convocatoria reúne a más de 40 artistas de todo el país —incluidos varios Premios Nacionales de Artes Plásticas— en un ejercicio de visibilización de la escultura cubana actual en sus múltiples materiales y poéticas. ￼

Esta nueva edición del salón busca reflexionar sobre los itinerarios, desafíos y rupturas del medio escultórico en la Isla, en paralelo a las mesas teóricas programadas los días 19, 20 y 21 de noviembre en el Museo Nacional de Bellas Artes de Cuba. ￼

El salón ha sido concebido como un espacio participativo: la convocatoria superó los 50 artistas a nivel nacional y la muestra evidencia la extensión del trabajo escultórico cubano hacia nuevos materiales, soportes y contextos ambientales. En la inauguración se reconoció el papel del Codema en múltiples plazas, hoteles e instituciones culturales de la Isla. ￼

Este evento se inscribe también como una oportunidad para repensar la escultura como práctica pública y simbólica en Cuba: según sus organizadores, “el objetivo es crear obras que sean símbolos del patrimonio y el orgullo de nuestra gente”. ￼

Para los visitantes interesados en las prácticas contemporáneas de la escultura cubana, esta edición del salón propone no solo contemplar las piezas sino asistir a los debates programados, donde se abordarán temas como la escultura ambiental, los materiales emergentes y el papel del escultor en la ciudad del siglo XXI.