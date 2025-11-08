El libro explora la resiliencia, la fe y la identidad de los protagonistas.

Miami/El escritor e investigador cubanoamericano Rolando M. Ochoa, presentará su novela The Five Seekers durante la Feria del Libro de Miami, en un encuentro que forma parte del programa ReadingCuban / Immigration / Reading. La sesión propone un acercamiento literario a la experiencia migratoria cubana desde la mirada de cinco niños separados de sus familias durante la Operación Peter Pan, el éxodo infantil que marcó a toda una generación.

La presentación explora la resiliencia, la fe y la identidad de los protagonistas, quienes emprenden un viaje que combina historia y ficción para reconstruir los lazos del exilio. Ochoa, doctor en Filosofía y Letras y profesor universitario, ha dedicado parte de su carrera al estudio de la diáspora cubana y al impacto emocional de la migración en la infancia.

En entrevistas recientes, el autor ha señalado que “la literatura puede ser un puente entre las heridas del pasado y las esperanzas del presente”, subrayando el valor de la memoria como herramienta para sanar las pérdidas del exilio.

El evento invita a reflexionar sobre la experiencia cubanoamericana y las distintas formas en que la ficción puede iluminar la historia personal y colectiva de una nación dispersa.