Guía contra la censura de internet en Cuba

¿Has intentado entrar desde Cuba a un sitio digital pero la página arroja un mensaje de error? ¿Decidiste usar una herramienta online y el navegador se queda en blanco? Quizás estás siendo víctima de la censura, algo bastante frecuente en un país donde la lista negra de lo que incomoda al régimen incluye películas, canciones, libros y -cada vez más- páginas web.

La buena noticia para ti es que esta guía te ayudará a detectar y denunciar de manera correcta los actos de censura que sufras en la red de redes, además de mostrarte algunas herramientas para evadir estos muros virtuales. Este manual está basado en investigaciones técnicas y testimonios de internautas a lo largo de la Isla.

Pero antes de adentrarte en las tripas de la censura digital debes saber que tu reporte a tiempo y preciso de estas violaciones de las libertades digitales puede ayudar a muchos otros a sortear tales restricciones. Difundir las dañinas prácticas de vetar contenido también ayudará a que sea más difícil para las autoridades bloquear sitios y herramientas digitales con total impunidad.

¿A quién va dirigida esta guía?

Esta guía o caja de herramientas va dirigida a periodistas, activistas y otros miembros de la sociedad civil cubana que necesitan proteger sus derechos a la libertad de expresión y poder difundir contenido su contenido en línea sin restricciones basadas en consideraciones políticas o ideológicas.

Lo que vas a aprender en esta guía:

Conocer tus derechos como internauta

Detectar una acción de censura en internet

Herramientas disponibles para confirmar y determinar de qué tipo de censura se trata

Saber cuáles sitios y herramientas digitales sufren algún tipo de bloqueo en Cuba

Aprender algunos instrumentos para evadir esa censura

¿Tengo derechos como internauta?

El libre acceso a la información está consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pero lamentablemente en muchos países se irrespeta al ejercer la censura en internet. Los Estados tienen la responsabilidad de garantizar que el acceso a la web esté disponible y no pueden restringirlo de manera arbitraria.

Como internet es un bien universal pero también juega un gran papel como servicio público, no solo se debe respetar la libertad de emisión de cada usuario sino también su capacidad de recepción, algo que se viola con frecuencia en Cuba, donde tampoco se respetan los principios de apertura, descentralización, neutralidad, privacidad, no discriminación y pluralismo, que deben regir el uso de la red.

Esa actitud censora viola lo establecido en una resolución conjunta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de los Estados Americanos aprobada en 2019. En el texto incluyeron como prioridad de los Estados eliminar los controles para el flujo de contenido en internet y los llamaron a "abstenerse de imponer interrupciones o bloqueos en la red de internet o en la infraestructura de las telecomunicaciones".

Entendiendo la censura en internet

"Está bloqueado", "no abre", "no puedo acceder". ¿Cuántas veces no has escuchado esas frases en boca de alguien que se lamenta porque no puede entrar a un sitio digital o hacer uso de alguna herramienta online? Dicho así, pareciera que las tijeras de la censura siempre hacen lo mismo, pero en realidad, hay muchas formas de bloquear una página web.

Algunos sitios son censurados a partir de sus direcciones IP, mientras que en el caso de otros es su nombre de dominio el que aparece en una lista negra. Pero no solo se trata del tipo de bloqueo, sino que también estos actos pueden ser definidos como temporales o continuos según su duración en el tiempo, lo que genera dudas e incomodidad en el usuario que muchas veces no entiende muy bien qué pasa.

Pero los más temidos son sin duda los llamados shutdowns o apagones de la red que han ocurrido en varios países en momentos de alta tensión social y política asociada a protestas o elecciones. En Cuba se han reportado algunos cortes del servicio de navegación desde los móviles que han dejado a millones de clientes del monopolio estatal de telecomunicaciones Etecsa sin la posibilidad de conectarse a la web.

¿Es censura o solo un problema técnico?

Seguro que te acuerdas del cuento de Pedro y el lobo, en el que un pastor mentía repetidas veces a sus vecinos diciéndoles que una feroz bestia estaba a punto de devorar a sus ovejas y, cuando el animal finalmente atacó a su rebaño, nadie vino a defenderlo porque ya no le creían. Pues lo mismo puede ocurrir con las denuncias de sitios digitales bloqueados si no se comprueba bien la censura antes de hacer la denuncia.

Reportar un acto de censura donde solo hay un error técnico no solo resta credibilidad, sino que los medios oficiales cubanos también pueden aprovechar esta falla para intentar desacreditar a los activistas y a la prensa independiente. De ahí que sea una buena práctica revisar esta lista de chequeo antes de hacer cualquier pronunciamiento:

No todas las interferencias de conexión representan un bloqueo.

Puede haber fallas de conexión a internet que impidan la navegación.

Quizás se trata de fallas técnicas en la computadora o dispositivo de conexión del usuario.

El usuario puede tener interferencias relacionadas a otras fallas en la web que consulta, como problemas en los servidores, administradores o dominios, entre otros.

Puede haber impedimentos de consulta de contenidos relacionados con otros hechos como los ataques que vulneran la seguridad de una página web.

Los bloqueos no se derivan por ataques a los servidores de los sitios web o de denegación de servicio (DDOS).

Existen también fallas generales que pueden afectar a algunas plataformas, como las caídas globales de las redes sociales al estilo de Twitter, Instagram y Facebook.

Comprobada la censura, ¿cómo obtener las pruebas para denunciar?

Como ante un tribunal, para probar un crimen hay que mostrar pruebas y cuanto más contundentes mejor. Por eso, una vez detectado que algo irregular ocurre con una página web o una herramienta digital, se deben hacer mediciones propias en el terreno a través de aplicaciones de testeo y consultar con otras fuentes para determinar cuán generalizada es la restricción. También se recomienda revisar repositorios globales de evidencias y consultar a un experto.

Hay varias herramientas que te pueden servir para comprobar que se están violando tus libertades digitales. Entre todas las posibilidades destaca OONI, que con el símbolo de un pulpo azul y con un ojo inmenso, se ha ido volviendo cada día más familiar en Cuba. Se trata de la iniciativa más sólida para rastrear los bloqueos digitales y está gestionada por el Observatorio Abierto de Interferencia de Internet ( OONI). Tiene colaboradores en más de 200 países y se alimenta cada día de nuevos datos por lo que sus "tentáculos" para detectar bloqueos crecen y se hacen más fuertes.

El pulpo es hábil y puede detectar:

Bloqueo de sitios web: ¿cuáles sitios web han sido bloqueados por ISP? ¿Cómo han sido bloqueados y cuáles han sido las técnicas de bloqueo? ¿Cómo es el comportamiento de los bloqueos por sitios web en diferentes períodos de tiempo?

Bloqueo de aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp, Facebook Messenger y Telegram: ¿estas plataformas han sido bloqueadas? ¿Cómo cambia el comportamiento de estos bloqueos por ISP y lapsos de tiempo?

Bloqueo de herramientas de circunvención de la censura digital como, por ejemplo, Tor o Psiphon: ¿funcionan o no las herramientas de circunvención en la red en la que se está haciendo la prueba?

Presencia de sistemas en la red que pueden ser responsables de censura o vigilancia.

Mediciones de velocidad y estado de conectividad y acceso a internet: ¿cuál es la velocidad y el estado de la red? ¿Cómo se pueden observar cambios en el comportamiento de la red por días, zonas o fechas?

Además, la herramienta incluye la aplicación OONI Probe a través de la cual usuarios en Cuba han recogido más de 72.000 mediciones y se han testado más de 1.500 direcciones URL. Pero todavía falta mucho por revisar, y cualquier internauta que use la aplicación estará contribuyendo a que esté disponible más información sobre la censura a internet en la Isla.

El sitio está bloqueado, ¿y ahora qué hago?

Para acceder a un sitio censurado puedes echar mano de Tor, la red pública de anonimato más famosa del mundo. Su navegador aísla cada sitio web que visitas de manera que los rastreadores de terceros no pueden seguirte. Además, las cookies se borran automáticamente cuando terminas la navegación y tu tráfico es cifrado tres veces. La red está conformada por miles de servidores, ejecutados por voluntarios, conocidos como repetidores Tor, por lo que es bastante efectiva para sortear bloqueos.

También puedes apelar a proxys web gratuitos como PHProxy, Zelune, Glype y Picidae. Aunque actualmente los navegadores, como Google Chrome, también permiten la configuración de proxys en sus opciones avanzadas. Otra opción para saltar el muro del control es el uso de un VPN (Red Privada Virtual, por sus siglas en inglés) que cifra y envía todo el tráfico de internet hasta hacerlo ilegible para los ojos y oídos indiscretos que lo intercepten. un verdadero escudo protector necesario en un país con demasiados ojos y oídos intentando vulnerar la privacidad de los ciudadanos.

Algunos VPN recomendados por expertos en seguridad digital son Psiphon, Edgewise, Pronton VPN o Lanthern, que tienen versiones gratuitas descargables que funcionan bastante bien. En este caso, el tráfico de datos que emite y recibe la computadora se cifra lo que hace más difícil que los "ojos indiscretos" de la policía política cubana pueda conocer el contenido de esas comunicaciones, aunque puede detectar que el usuario está saltándose la censura con un VPN.

Para una población acostumbrada a moverse "bajo el radar" oficial resultan familiares muchas herramientas pero también es recomendable actualizar el catálogo de caminos para sortear la censura cada cierto tiempo porque el régimen bloquea con frecuencia los proxys o VPN más populares.

Denunciar juntos es mejor que denunciar en solitario

Si algo te alivia, es bueno que sepas que no estás solo en el reclamo. Por años, varias organizaciones y observatorios internacionales han advertido sobre este flagelo. En su reporte sobre libertad en la red de 2019 a 2020, Freedom House coloca a Cuba entre los ocho países, de 65 analizados, con menos libertad en internet.

Además de estar tan mal ubicado en la clasificación, la Isla acumula una preocupante lista de violaciones:

Continúan los bloqueos de sitios web y revistas con noticias cubanas, como 14ymedio, CiberCuba, Cubanet, ADN Cuba, El Estornudo y Tremenda Nota. El régimen ha utilizado diversas técnicas contra este grupo de medios que incluyen censura digital por HTTP, DNS e IP.

Skype estuvo bloqueado en el pasado, pero los usuarios han utilizado otras alternativas similares como Imo, Facebook Messenger y WhatsApp.

Sitios de noticias internacionales como la BBC eran accesibles en el momento en el que se realizó este índice. Sin embargo, el registro de OONI muestra una evidencia de bloqueo por DNS de este medio internacional, con una prueba que se hizo en agosto de 2020.

El sitio web de la revista ADN Cuba fue bloqueado en julio de 2019 y los datos analizados por OONI muestran cinco evidencias de bloqueo por HTTP, entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020.

Un equipo de investigadores hizo recientes mediciones en Cuba, a partir de ocho puntos en tres ciudades del país, y contabilizó que 42 sitios web estaban bloqueados. La mayoría de los sitios censurados se relaciona con críticas al Gobierno, son medios de comunicación y blogs contestatarios o que difunden asuntos de derechos humanos, aunque también en esa lista negra hay portales de organizaciones internacionales como Freedom House.

Numerosas voces de la comunidad internacional han señalado tácticas represivas que limitan los derechos de los cubanos en internet, como el Decreto Ley 370, también conocido como "ley azote" y que entró en vigencia el 4 de julio de 2018. La legislación establece un estricto orden sobre la publicación de contenido en la web y bajo su marco ya han sido multados numerosos activistas, periodistas independientes y ciudadanos comunes.

¿Y las redes sociales también pueden ser bloqueadas?

Las mediciones que hicieron los investigadores entre septiembre de 2019 y septiembre de 2020 arrojaron que no es frecuente el acto de censura recurrente contra las redes sociales, solo la plataforma de TikTok sufrió en tres ocasiones bloqueos de DNS, mientras que las herramientas de comunicación o mensajería de texto Zoom y Google Group tuvieron bloqueos de HTTP, y Textra SMS un bloqueo de IP.

Sin embargo, el panorama cambió en octubre de 2020, cuando los usuarios comenzaron a reportar problemas para utilizar el servicio de mensajería instantánea Telegram desde la Isla. Las pruebas hechas en octubre con OONI indicaban que tanto la aplicación para móviles como la interfaz web de la herramienta presentaban signos de bloqueos por parte de la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba.

El acto de censura contra Telegram potenció el uso de herramientas como los VPN (red privada virtual, por sus siglas en inglés) ampliamente utilizadas en la Isla, junto a los proxies anónimos, para evitar la censura en internet. De estas aplicaciones, las gratuitas son las más populares y cada día se vuelven más comunes entre los cubanos, incluso para acceder a contenido no bloqueado.

¿Quieres conocer más sobre censura y bloqueo de internet?

https://netblocks.org/ - NetBlocks es un monitor global de Internet que trabaja en la intersección de los derechos digitales, la ciberseguridad y la gobernanza de Internet. NetBlocks lucha por un futuro digital abierto e inclusivo para todos. Los informes de NetBlocks cubren temas que van desde el acceso a Internet, la política digital hasta el suministro de energía en países de todo el mundo en un formato accesible.

https://ooni.org/ - El Observatorio Abierto de Interferencias en la Red (OONI) es un proyecto de software libre que pretende potenciar los esfuerzos descentralizados para aumentar la transparencia de la censura en Internet en todo el mundo.

https://fightcensorship.tech/about.html - El Proyecto Icarus es un laboratorio de investigación técnica dedicado a probar, analizar, documentar y desarrollar soluciones para eludir la censura en Internet. El objetivo es recopilar tantas técnicas como sea posible y documentarlas en forma de análisis técnico y guías de implementación paso a paso.

