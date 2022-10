Se ofende la prensa oficial cubana porque Twitter los llama "medios afiliados al Gobierno"

Las cuentas en Twitter de Cubadebate, Granma o Juventud Rebelde, entre otras, han comenzado este lunes a ser etiquetadas por la red social como "medios afiliados al Gobierno, Cuba", una decisión que ha caído muy mal entre los propios destinatarios. Una nota publicada en Cubaperiodistas y difundida por la prensa oficial considera que la medida "censura y estigmatiza" a quienes la reciben.

La práctica comenzó en 2020, cuando la red social, con sede en San Francisco, decidió distinguir a las cuentas de funcionarios y altos cargos con una etiqueta de "cuenta gubernamental" y a los medios pertenecientes al Estado o que representaran su voz con la de "medios afiliados". El objetivo de Twitter era advertir a los usuarios de que esas cuentas desempeñaban "un rol como canal de comunicación geopolítico u oficial del gobierno".

La normativa de la empresa comenzó a instaurarse a partir de las presuntas injerencias cometidas por distintos actores políticos en elecciones u otros procesos y su capacidad de generación de climas de opinión, muy especialmente cuando comprobó la compra masiva de bots al servicio de intereses políticos.

En un primer momento, Twitter intentó cortar esa capacidad de influir de manera desleal con los borrados y bloqueos masivos. Precisamente la prensa oficialista cubana ya tuvo problemas en 2018 y 2019 por esta cuestión, cuando varias cuentas de medios y periodistas de la Isla vinculados con el poder fueron eliminados por presentar "actividad inusual".

La mayoría de ellas fueron restituidas poco después o sus responsables abrieron otras después de hacer pública una furibunda reacción. "La Unión de Periodistas de Cuba denuncia enérgicamente la desaparición de esos espacios para la expresión de las ideas, en un acto de censura masiva a periodistas, editores y medios de comunicación", expusieron entonces.

El mensaje fue muy distinto al emitido cuando en enero de 2021 Twitter dio de baja la cuenta del ex presidente de EE UU, Donald Trump, por –según la versión de la red– incitación a la violencia. "Permitir que Trump continúe publicando tuits, publicaciones en Facebook y videos de YouTube para sus partidarios nacionalistas blancos corre el riesgo de una mayor incitación a la violencia", señalaba Cubadebate.

Aunque los medios oficiales cubanos pertenecen al Estado o al Partido Comunista y, de hecho, el resto están considerados ilegales, la prensa de la Isla se siente maltratada porque se la califique como tal. "La decisión forma parte de un intento de clasificar a los medios que ellos consideran democráticos e influir en la opinión pública desde sus posiciones de poder", señala Edilberto Carmona, que gestiona la cuenta de Cubadebate.

El community manager del medio afirma además que "informar desde un punto de vista alternativo al orden geopolítico occidental es vigilado y censurado". Twitter no ha suprimido los contenidos de estas cuentas, si bien es cierto que entrar en esta categoría resta visibilidad en el algoritmo.

Por el momento, y según la propia red social, la medida se aplica en perfiles de Twitter relevantes de China, Francia, Rusia, Reino Unido, Estados Unidos, Bielorrusia, Canadá, Alemania, Italia, Japón, Cuba, Ecuador, Egipto, Honduras, Indonesia, Irán, Arabia Saudita, Serbia, España, Tailandia, Turquía, Ucrania y Emiratos Árabes Unidos. Los afectados son cuentas de Gobiernos fuertemente involucradas en geopolítica y diplomacia, entidades de medios afiliadas a Estados o personas, como editores o periodistas, asociadas con entidades de medios afiliadas al Estado.

"Es irónico que reconozcan la existencia de grandes medios con esas características como la BBC o la NPR, pero que estos no reciben esas etiquetas, por su 'independencia editorial'"

Entre los medios internacionales que han recibido estas calificaciones están la agencia china Xinhua o las rusas Sputnik y Russia Today. Twitter afirma, sin embargo, que los medios públicos que gozan de controles de independencia, como es el caso de la BBC británica, entre muchos otros, no se verían afectados por la medida, algo que molesta particularmente a la prensa oficial cubana.

"Es irónico que reconozcan la existencia de grandes medios con esas características como la BBC o la NPR, pero que estos no reciben esas etiquetas, por su 'independencia editorial'", señala Carmona, ignorando los mecanismos de control y contrapesos que hay en cadenas públicas de países democráticos que intentan garantizar –con mayor o menor éxito– que no haya injerencia gubernamental.

La prensa oficial, representante de la voz del Gobierno de Cuba –que mantiene el bloqueo sistemático de su ciberespacio y espectro electromagnético a la prensa independiente–, acusa la política de Twitter de manipular los algoritmos "para hacer menos visibles a unos medios respecto a otros". Y van más allá: "Hemos pasado de las pintadas nazis a los judíos a las marcas de Twitter", dicen, citando a un experto español.

Algunos de los lectores de Cubadebate son escépticos ante la indignación del medio y replican que solo se constata una realidad. "Bueno, ¿y acaso no es así? Todos estos medios constituyen parte de la prensa oficial de nuestro país, y es precisamente la etiqueta que le asigna Twitter, no veo el porqué del alarmismo", responde un usuario. "Es que el Granma es el órgano oficial del PCC, no hacía falta agregar más etiquetas. (...) Y según nuestra Constitución todos los medios informativos pertenecen al Estado, que representa al pueblo, así que está de más", expone otro.

