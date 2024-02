Amnistía Internacional difunde un mensaje de Alcántara desde la prisión en Cuba

"Nada me quita el empuje porque desde niño me enamoré de lo eterno, así que no dejaré mi obra, nuestra obra, inconclusa". Así comienza el mensaje que envía desde la prisión el artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara y que fue difundido este miércoles por Amnistía Internacional.

Alcántara, líder del Movimiento San Isidro, quien se encuentra en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay, en Artemisa, desde el 11 de julio de 2021, cuando fue detenido antes de poder unirse a las masivas protestas de ese día, asegura que lucha, en ese lugar "horrible", por poder tener un "sueño profundo". Ahí, afirma, su alma "sale a caminar" junto a sus seres queridos. "Ojo, en dos años nunca he tenido una pesadilla, así que nada ha lapidado los dones de la creación", expresa.

El artista, de 36 años, ha realizado varias huelgas de hambre y sed desde que está encarcelado, para exigir su libertad y en protesta por los malos tratos de las autoridades carcelarias.

"La familia nada más me espera. Lucho porque no borrarán las borracheras en La Habana, no borrarán los millones de orgasmos, el nacimiento de mis hijos"

Con este audio, Alcántara confirma seguir con ánimo, a pesar del sufrimiento del que ha sido víctima: "La familia nada más me espera. Lucho porque no borrarán las borracheras en La Habana, no borrarán los millones de orgasmos, el nacimiento de mis hijos, el abrazo de mis hijos tras la muerte de mis padres".

También tuvo un momento de agradecimiento para sus vecinos del barrio habanero de San Isidro que le han mandado alimentos en su reclusión. "Insisto en la lucha porque a pesar de la escasez extrema, los vecinos de San Isidro me envían paquetes de salchichas para que me alimenten aquí en prisión".

Y concluye: "Por todo esto no dejaré de creer en ti, en mí, en nosotros, en el amor".

En junio de 2022 y tras casi un año encarcelado, Luis Manuel Otero Alcántara fue sentenciado a cinco años de prisión por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos. Su amigo, el rapero Maykel Castillo Osorbo, también procesado en el mismo juicio, recibió una condena de nueve años de cárcel, por desacato, atentado, desórdenes públicos y difamación de las instituciones y organizaciones, héroes y mártires.

Alcántara está considerado preso de conciencia por organizaciones internacionales y el Gobierno de EE UU. Además, fue nombrado por la revista Time como una de las personas más influyentes de 2021.

Pese a estar encarcelado, el artista no ha dejado de crear y algunas obras han formado parte de varias exposiciones. "A pesar de las circunstancias Luis Manuel continúa creando. Su capacidad de aferrarse al arte como una forma de sobrevivir y resistir es admirable. Luis no está solo. Lo sabe y está dispuesto a continuar la lucha por la libertad de Cuba desde todos los escenarios", afirmó en 2022 la curadora Claudia Genlui.

