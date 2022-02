Copa y Conviasa suspenden la venta de boletos de Cuba a Nicaragua

Algunas de las principales vías de salida legal de Cuba están puestas en suspenso. Este martes, la compañía Copa Airlines, que cubre la ruta La Habana-Managua por Panamá, anunció un parón en la venta de estos boletos, el mismo día que el consulado de Colombia en Cuba informó de que no aceptará nuevas solicitudes para visados de tránsito hasta que tramite las que tiene acumuladas por el reciente aumento de la demanda.

Además, según constató 14ymedio, la aerolínea venezolana Conviasa, que sí tiene varios vuelos programados entre La Habana y Managua en febrero, solo los está ofreciendo en "reprogramación", es decir, para clientes que no pudieron viajar debido a las restricciones por la pandemia de covid.

Ante la insistencia de clientes acalorados que pretendían comprar un boleto por primera vez con destino a Managua, una empleada de las oficinas de venta respondió finalmente: "No hay perspectivas de que vuelvan a vender".

El consulado advirtió el pasado 24 de enero de que estaba "recibiendo una cifra de solicitudes de trámites de visado por encima de su habitual capacidad de tramitación"

La sede diplomática colombiana aclaró que las peticiones de cita que se hicieron antes del 11 de febrero seguirán su curso y también seguirán gestionando los visados que no sean de tránsito así como otros trámites.

La suspensión de los permisos de tránsito ha sido recibida, sin embargo, con beneplácito por los viajeros que están en trámites de visitar Colombia, puesto que ahora el calendario de citas consulares ha podido reajustarse y los plazos de espera para la entrevista de visado se han acortado.

Colombia requiere a los cubanos este documento que permite la movilidad en los aeropuertos para continuar en dirección a otro país, en muchos casos recientes el destino es Nicaragua, desde que en noviembre el país gobernado por Daniel Ortega, aliado político de La Habana, autorizó a los ciudadanos de la Isla a entrar sin necesidad de visado.

Esta fue una ruta seguida recientemente por la periodista Yailén Insúa Alarcón, ex directiva de Televisión Cubana, y su esposo, Boris Luis Ramos Salgado, que han quedado varados en Bogotá después de que Nicaragua rechazara su ingreso, en este caso, que no es lo habitual, por presuntos motivos políticos.

Una de las principales aerolíneas que mantienen conectada la Isla con Nicaragua, la panameña Copa Airlines, anunció la suspensión de sus vuelos por la avalancha de solicitudes. Según respondió la compañía, requerida por un portal de noticias cubano, la decisión se debe a "la cantidad de vuelos aprobados por Cuba y la alta demanda de pasajeros queriendo viajar en la ruta".

"No sabemos hasta cuándo será esta medida. Solo podemos comunicarles que está totalmente paralizada la compra directa de boletos desde Cuba hacia otros países de Centroamérica"

La aerolínea confirma que no se trata de una prohibición ni eliminación de las rutas y que la suspensión es temporal, aunque no pudo confirmar una fecha de restablecimiento. "No sabemos hasta cuándo será esta medida. Solo podemos comunicarles que está totalmente paralizada la compra directa de boletos desde Cuba hacia otros países de Centroamérica", dijo una trabajadora de Copa en Panamá a los medios locales.

En su respuesta a Directorio Cubano, la aerolínea pide a los interesados que estén "al tanto de los anuncios oficiales al respecto de la apertura de nuevas frecuencias".

Las opciones se ven muy limitadas así para que los cubanos salgan de la Isla, ya que el resto de aerolíneas que permiten cubrir la ruta a través de múltiples escalas (Cayman Airways, Aeroméxico o Taca) incluyen alguna parada en EE UU, que no permite este tipo de tránsito a los cubanos.

En los grupos de Facebook de cubanos que desean volar a la capital nicaragüense proliferan, sin embargo, las ofertas de boletos, en ocasiones a precios desorbitados y que resultan ser, en muchos casos, estafas.

A finales de noviembre, nada más anunciar Managua el fin de los requisitos de visado para los cubanos, las oficinas de Copa y Conviasa en la Isla se convirtieron en un hervidero de personas interesadas por salir de la Isla aprovechando la circunstancia, en medio de una crisis política, económica, social y de derechos humanos que ha escalado tras el detonante de la pandemia.

En aquel momento, las sedes de estas aerolíneas aún no habían puesto a la venta los boletos, pero los ciudadanos se agolparon exigiendo información sobre el inicio de las operaciones provocando algunos altercados en los que tuvo que intervenir la Policía.

