En lugar de un día de luto en Cuba, una conga a unas cuadras del derrumbe de Lamparilla

"Que te vaya bonito, oh, oh, que te vaya bonito". La comparsa que este jueves subía y bajaba por la calle Obispo, en La Habana Vieja, era la misma que todos los días, acompañada de zanqueros, tocando cajones y cantando, animan a los turistas, siempre abundantes en el centro histórico de la capital. La diferencia es que hoy no es como todos los días ni la calle Obispo es cualquier lugar.

Hoy es apenas un día después de que en la calle Lamparilla se derrumbara un edificio, llevándose consigo tres vidas, las de los bomberos Yoandra Suárez López y Luis Alejandro Llerena Martínez y la del anciano Ramón Páez Frómeta. Y la calle Obispo, donde pasea la conga este jueves, está apenas a dos cuadras del sitio de la tragedia, caminando un poco por Villegas abajo.

La calle Obispo, donde pasea la conga este jueves, está apenas a dos cuadras del sitio de la tragedia, caminando un poco por Villegas abajo

"El muerto al hoyo y el vivo al pollo", exclamaba entre dientes una transeúnte al ver pasar a los músicos, vestidos con llamativos colores. "No digo yo que declaren luto nacional, pero por lo menos tener un poco de respeto y decir: oye, la conga hoy no", continuaba la señora.

En las esquinas colindantes al inmueble derruido, situado en Lamparilla entre Aguacate y Villegas, continúa este jueves el fuerte operativo policial, aunque levantaron el de la Plaza del Cristo. La mujer de la calle Obispo decía al ver la cantidad de agentes: "Lo único que les interesa es que no lleguen turistas al derrumbe y hagan fotos de cómo está esto de verdad".

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.