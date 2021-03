Los lectores de 'Cubadebate' se rebelan contra la manipulación de la encuesta

Tras retirar los resultados de la encuesta realizada al inicio de esta semana sobre la Tarea Ordenamiento, Cubadebate ha publicado este viernes un artículo con algunas de las tendencias que arrojaron las respuestas al sondeo, pero escamoteando los porcentajes más desfavorables. La manipulación de esta información está provocando airadas críticas de los comentaristas.

"Creo que los resultados de la encuesta no fueron reflejados adecuadamente en este artículo. Más bien, fueron reflejados tibiamente. Todos vimos el gran porcentaje de votantes que reflejaron sus grandes inconformidades en las tres primeras preguntas", denunció Octavio.

"Reconocer el problema es la primera parte de la solución del mismo. Quitémonos la venda y veamos la realidad, salgamos de las oficinas y recorramos las calles y barrios, ahí está la respuesta a la encuesta", agregó el lector.

En el texto de Cubadebate , cuando se menciona la encuesta, no se enlaza con la página de sondeo inicial, que sigue arrojando un error cuando se intenta acceder a ella. No obstante, en el pie del artículo de este viernes una breve nota aclara que solo fue usada "como herramienta periodística" y que "cerró tras dos días de su publicación, tiempo previsto para recopilar las respuestas y opiniones".

La encuesta, que incluyó 14 preguntas, estuvo online durante dos días, pero después fue retirada y dejaron de ser visibles sus resultados. También se retiraron los más de 400 comentarios que había acumulado el sondeo y que, en su mayoría, eran muy críticos con los efectos de los ajustes económicos que se iniciaron en enero pasado con la unificación monetaria.

El texto de este viernes solo recoge unos pocos resultados de estas preguntas, los más favorables, entre ellos que el 72% de los participantes consideraron la Tarea Ordenamiento "necesaria para la economía del país", junto a un 79% de los encuestados que aseguró haber conservado su puesto laboral durante el tiempo en que se ha implementado el paquete de medidas económicos.

Sin embargo, dejan fuera otros porcentajes muy desfavorables, como más del 90% que no ve un aumento de la calidad de los productos a pesar del alza de los precios o el 67% de los cubanos que no puede satisfacer sus necesidades a través de su salario, según arrojaban los resultados pocas horas después de comenzar el sondeo.

Entre los grandes ausentes en las preguntas de la encuesta, estuvieron las impopulares tiendas en moneda libremente convertible (MLC) que, sin embargo, protagonizaron una buena parte de las quejas que dejaron los comentaristas de Cubadebate.

Un lector que se identifica como Eday resaltó que en los comentarios de la encuesta muchos hablaron del impacto de las tiendas en MLC pero la investigación del sitio oficial no refleja el tema. "Todos no tenemos MLC, es injusto que las necesidades básicas y las cosas de los niños (yogur, galletas, jugos, refrescos, maltas, confituras) estén solo ahí. Los que no tenemos MLC le estamos dando vida a los revendedores".

El internauta asegura haber pagado 180 pesos por un paquete de sorbetos que cuesta 0,90 dólares en las tiendas de divisas, y que el vasito de yogur se encuentra entre 25 y 30 pesos en la calle. "Por más que el pueblo quiere negarse al revendedor, no nos queda más opción, sobre todo a quienes tenemos niños pequeños", lamenta.

Por su parte, Manuel critica que de la "dualidad monetaria'' no se diga nada. "Se sigue viendo la Tarea Ordenamiento como eso, 'una tarea'", y que su éxito "una vez más" depende de "la disciplina y exigencia de los directivos". Sin embargo, afirma, el problema debe enfocarse "como un proceso natural de cambios estructurales reales en las relaciones económicas".

"Deben hacer algo pronto, pues la inflación nos va a tragar en cualquier momento", se queja De_De. "En otro escenario y con todas las tiendas abastecidas, la Tarea Ordenamiento sería todo un éxito".

Este diario realizó 14 capturas de pantalla con los resultados que la encuesta arrojaba el lunes 1 de marzo a las 3:00 pm, que se adjuntan a continuación.





