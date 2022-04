Cubana de Aviación pierde uno de los pocos aparatos que le quedan, un Embraer 110

El último de los tres Embraer 110 que tenía Cubana de Aviación quedó inutilizado este miércoles, tras colapsar su tren de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional José Martí mientras era remolcado por personal de tierra en la terminal 1.

La noticia fue confirmada por el grupo de Facebook Amantes de la aviación cubana, que también publicó varias fotos en las que se observa a los operarios rodeando la aeronave y la matrícula de esta: EMB-110 CU-T1551.

No es la primera vez que ese avión, un Embraer de fabricación brasileña, tiene problemas, según refiere a 14ymedio una fuente del aeropuerto que pide mantener el anonimato. "Estuvo roto durante mucho tiempo, tirado en el hangar. Lo arreglaron porque no había un avión para vuelos nacionales, y el mismo día que anunciaron que ya había servicio de vuelos nacionales, lo tuvieron que remolcar para el hangar nuevamente", explica esta fuente, refiriéndose al pasado marzo, cuando Cubana de Aviación aseguró que reanudaría el servicio doméstico con la conexión entre La Habana y Holguín, con dos vuelos semanales.

A la misma aeronave se le desbarató el tren de aterrizaje en noviembre de 2020, al tocar pista en La Habana procedente de Nueva Gerona, en un accidente que no provocó víctimas entre su veintena de pasajeros

El pasado octubre, y apenas días después de un anuncio con nuevas rutas de Cubana de Aviación, el Ministerio de Transporte anunció que la aerolínea estatal mantendría cancelados sus vuelos domésticos por el mal estado de las naves.

"La disponibilidad técnica de la flota no es un secreto que está bien afectada y se ha visto muy limitada en la adquisición de piezas para mantener nuestras aeronaves en vuelo, por lo que esta programación no iniciará hasta tanto no estén las condiciones creadas con nuestros aviones para comenzar a prestar los vuelos nacionales", reconoció entonces en la televisión nacional el director general de Transportación y Pasajes, Luis Ladrón de Guevara.

Meses después, en enero de este año, la aerolínea estatal se vio envuelta en una polémica, cuando salió a la luz que España había concedido una ayuda directa valorada en 200.000 euros a la sucursal de Cubana de Aviación en Madrid.



En cualquier caso, la grave crisis de Cubana de Aviación viene de muy atrás y la pandemia del coronavirus solo contribuyó a sellar su suerte.

El verano pasado, la compañía se vio envuelta en un problema, cuando la Asociación Internacional del Transporte Aéreo (IATA) informó a las agencias de viajes que la aerolínea estatal ya no participaría en el mecanismo de compensación de pagos BSP de España, por lo que se debía dejar de emitir billetes, documentos electrónicos de propósito múltiple (EMD) y reembolsos en nombre de la compañía.

En agosto, la aerolínea mantenía algunos vuelos internacionales a Madrid con un Ilyushin Il-96, pero el resto de destinos internacionales y varios trayectos a la capital española estaban operados por otras compañías.

Ese mismo año, la estatal tuvo varios problemas en sus vuelos, como la escala de emergencia que debió realizar uno de sus aviones por la pérdida del sistema de navegación

En 2019, después de 17 años sin una sola compra, Cubana firmó un contrato para adquirir dos turbohélices ATR 72-600 de la empresa franco italiana que le había vendido años atrás dos ATR 42-500 y un ATR 72-200, pero la operación fue cancelada meses después debido debido al endurecimiento del embargo durante la Administración de Donald Trump, que impide a Cuba adquirir equipos que tengan un 10% o más de componentes fabricados en Estados Unidos.

Además, en mayo de 2018 se produjo el grave accidente en el que 112 personas perdieron la vida en un vuelo doméstico entre La Habana y Holguín y la única superviviente, Mailén Díaz, quedó parapléjica.



