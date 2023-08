Decenas de miles de cubanos están en las listas de espera para comprar dólares en las Cadeca

Las Casas de Cambio (Cadeca) de Cuba informaron este domingo de que, después de tres días sin funcionar, la aplicación Ticket reanudará las reservaciones electrónicas para comprar divisas en las sucursales autorizadas. En La Habana, la lista de espera para acceder al servicio rebasa ya las 12.000 personas en un solo local; en las demás provincias, puede superar las 23.000.

La plataforma, que centraliza un gran número de servicios en Cuba (venta de gas, turnos para notarías y registro civil, entre otros), presentó problemas el pasado viernes, cuando los clientes que intentaron solicitar turnos para comprar divisas en las Casas de Cambio no pudieron acceder al sistema de lista de espera. La venta de divisas durante esos días, no obstante, no se detuvo.

Esta mañana, en la Cadeca de 23 y J, en El Vedado habanero, apenas 15 personas esperaban a que los trabajadores de la sucursal les dejaran pasar. Desde fuera todo parece estar en orden, sin embargo, cuenta uno de los presentes a 14ymedio, "el problema real está en Ticket".

"El sistema tiene un problema grave, y es que no te notifica cuando tu turno se acerca o si eres de los siguientes en comprar"

Según Reinaldo, cada una de las cinco casas de cambio autorizadas a vender divisas en la capital autorizada para vender divisas cuenta actualmente con listas de espera de más de 10.000 personas. "Yo me anoté en abril de este año, y recuerdo que tenía que elegir un día en el que teóricamente podría ir a Cadeca. Dentro de las fechas disponibles elegí una a mediados de mayo, pero eso es simbólico. No fue hasta ahora, en agosto, que mi número llegó al top de la lista de espera", refiere.

La demora en el servicio, no obstante, no ha sido su única preocupación. Durante las últimas dos semanas Reinaldo ha asistido a la sucursal de 23 y J cada mañana, pues teme que se le pase el turno y deba esperar nuevamente durante meses para comparar los 100 dólares que le permite adquirir el Estado. "El sistema tiene un problema grave, y es que no te notifica cuando tu turno se acerca o si eres de los siguientes en comprar. Cuando tu número ya es de los primeros tienes que ir tú mismo a Cadeca y esperar a que digan la lista del día –que no supera nunca las 20 personas–, y si no te toca, volver en la jornada siguiente", lamenta.

Desde la acera de la Casa de Cambio, otro joven que espera a que le llegue su turno, asegura que la entidad vende menos divisa de la que recauda. "Incluso si tuvieran 5.000 dólares o euros, solo le venden a las 15 o 20 personas que llaman en el día.

Las páginas oficiales de Cadeca también están llenas de comentarios de clientes con preocupaciones similares que desconfían de la gestión de la entidad. "Esta plataforma, que parecía la solución de compra de los trabajadores, casi no avanza. Me anoté el 12 de mayo y tengo 1.026 personas delante", protesta una señora que dice estar en la lista de la sucursal de 21 y 42, en el municipio de Playa. "Si alguien necesita los dólares tiene que acudir al mercado negro porque por esta vía comprá dentro de 5 o 6 meses", remacha.

Este lunes, la tasa de cambio del dólar, que había alcanzado los 250 pesos la semana pasada, bajó a 235 pesos

En Sancti Spíritus la situación no es distinta de la capital. Este diario pudo comprobar que, en la ciudad cabecera, la lista de personas inscritas hasta el momento supera los 23.500 números. Una espirituana contó a este diario que, desde que se anotó en la aplicación el pasado mayo, la cola virtual apenas ha avanzado. "Ahora mismo me faltan unos 3.700 números. A este paso no podré comprar los euros que necesito hasta fin de año. Por eso las personas terminan yendo al mercado informal, porque aunque el cambio sea más caro, por lo menos resuelves rápido", confiesa.

Este lunes, la tasa de cambio del dólar, que había alcanzado los 250 pesos la semana pasada, bajó a 235 pesos, mientras que el euro, la segunda moneda más cotizada, rozaba los 240. El discreto cambio en la tasa da un pequeño alivio para los cubanos, aunque sigue duplicando la tasa oficial, que se mantiene a 120 pesos por un dólar.

Esta situación ha contribuido a agravar la inseguridad financiera de la población, que ha sido sometida en los últimos años a constantes cambios económicos, la devaluación de su moneda, la pérdida de su poder adquisitivo, y la incapacidad de los bancos para proteger su patrimonio. El Gobierno sigue absorto en la "bancarización" de un país que no cuenta con la infraestructura necesaria para sostener un sistema de pago electrónico y pasa por alto las necesidades de los ciudadanos, que recurren al mercado informal para sobrevivir.

Recientemente, este diario relató el cierre de una de las casas de cambio de la calle Obispo, en La Habana Vieja, para convertirla en una mipyme. Ahora el local, en el que solían figurar las tasas de cambio en las ventanas, vende juguetes para niños. La causa, una vez más, es la falta de liquidez del Estado y el derrumbe sin precedentes de la economía.

