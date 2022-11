El rapero cubano Denis Solís, del Movimiento San Isidro, pide asilo en Alemania

El rapero contestatario Denis Solís se encuentra en Alemania desde hace unos días junto a una tía, un tío y una prima, según informó a 14ymedio la activista Daniela Rojo, quien se encuentra en el mismo refugio de Núremberg . Junto con sus familiares, el artista cruzó las fronteras a pie desde Serbia, donde se encontraba desde que salió forzosamente de la Isla, a finales del año pasado, tras una condena arbitraria de ocho meses de cárcel.

"Sus planes inmediatos son esperar a que se termine el proceso de solicitud de asilo político en Alemania, que es lento", refiere a este diario Rojo, que junto a sus dos hijos se encuentra en el mismo proceso de acogida.

La detención de Denis Solís en noviembre de 2020, y la posterior condena por desacato en un juicio sumarísimo, abrió la espita de las protestas del Movimiento San Isidro, encabezado por los artistas Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Osorbo, ambos actualmente presos de conciencia.

Sus integrantes comenzaron entonces una huelga de hambre en su sede de La Habana, de la que fueron desalojados violentamente por agentes de la Seguridad del Estado disfrazados de sanitarios con la excusa de las medidas para contener la pandemia de covid-19.

El hecho desencadenó una protesta de más de 300 artistas que se congregaron ante el Ministerio de Cultura para pedir diálogo con las autoridades y dieron origen al grupo 27N, germen también de Archipiélago, liderado por el dramaturgo Yunior García Aguilera, después exiliado en España.

La liberación de Solís se produjo en julio de 2021, tras cumplir ocho meses de prisión. Poco después, para huir del acoso de las autoridades cubanas, tomó un vuelo a Moscú con dirección a Serbia, donde los cubanos están exentos de visado.

El mismo tipo de coacción por parte del régimen sufrieron los familiares de Andy García Lorenzo, preso por manifestarse el 11 de julio de 2021 en Santa Clara, que se encuentran también pidiendo asilo en Alemania.

Lo precisó este mismo jueves en una transmisión directa en Facebook Pedro López, padre del cuñado de Andy, Jonatan López. Ambos, acompañados de la esposa de Pedro y de su hija menor, de 15 años, salieron de la Isla el pasado 3 de noviembre.

En su publicación, Pedro López muestra el campamento para refugiados de Giessen, donde se encuentran, y advierte a los que quieran emigrar por la misma vía que es "un proceso bien difícil".

Aclara, en cualquier caso, que su proceso "no es la norma": "nosotros tuvimos que huir de la Seguridad del Estado". Aunque las condiciones son complicadas, asevera, "mejor acá que presos".

Tal y como había adelantado en otro video Roxana García Lorenzo, esposa de Jonatan, la única que se quedó en Cuba, a López le dieron un "ultimátum": lo encarcelarían si el 3 de noviembre seguía en la Isla.

"Mi hermano desde la prisión estuvo mucho tiempo pidiéndonos por favor que nos fuéramos del país, que él no quería que siguiéramos pasando por todas estas cosas, que él no quería que estuviéramos en el mismo lugar donde él se encuentra, con las pésimas condiciones que hay allí. Nos repetía todo el tiempo que no teníamos idea lo que es estar ahí dentro", detalló entonces Roxana, quien recordó que su hermano lleva año y medio en prisión.

El joven, de 24 años, fue condenado a cuatro años el pasado 10 de enero, junto a otros 15 manifestantes que salieron a las calles durante el 11J, por desórdenes públicos, desacato y atentado.

Tras una apelación realizada a finales de mayo, fue "liberado momentáneamente", en espera de "seguir cumpliendo su sentencia en un campo abierto". A los pocos días fue detenido en la calle cuando viajaba con su padre en una moto y trasladado a El Yabú.

Desde que fue detenido, su familia ha sido de las más activas en la defensa de los presos políticos del 11J y ha denunciado en reiteradas ocasiones el acoso que han sufrido por parte de la Seguridad del Estado.

