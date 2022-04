La Fiscalía desiste de enjuiciar a la activista cubana agredida por Humberto López

La activista Yeilis Torres Cruz quedó este jueves libre de cargos tras pasar casi un año bajo instrucción por el delito de atentado tras ser agredida por el locutor oficialista Humberto López.

Según un documento que Torres compartió en sus redes sociales, la Fiscalía Provincial de La Habana determinó que no era necesario someter su caso al Tribunal, aunque le fue impuesta una multa de 3.000 pesos.

"No estoy conforme con la multa que me pusieron", argumentó en una transmisión en directo la opositora, exfiscal del Tribunal Supremo y miembro de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), porque abonarla implica reconocer "que cometí un delito, el cual yo no cometí, pero ya, es preferible estar libre que estar en prisión".

Torres Cruz pasó diez meses en la cárcel durante el proceso penal, luego de ser acusada de atentado en mayo de 2021 por la teniente coronel Kenia Morales, de la Seguridad del Estado, según contó ella misma a este diario. Había increpado en la calle al presentador Humberto López, miembro del Comité Central del Partido Comunista de Cuba, quien intentó quitarle agresivamente el teléfono con el que lo filmaba. La activista supo de la acusación cuando fue a la unidad de la Policía a denunciar a López por agresión.

La Fiscalía precisa que tuvo en cuenta en esta decisión "la escasa lesividad social del hecho", "la postura esclarecedora" que mostró la imputada, la cual asumió "una actitud de arrepentimiento"

En el documento hecho público este jueves, la Fiscalía precisa que tuvo en cuenta en esta decisión "la escasa lesividad social del hecho", "la postura esclarecedora" que mostró la imputada, la cual asumió "una actitud de arrepentimiento" y la situación familiar "al ser madre de dos niños" y actualmente estar "embarazada".

Eso, aseveró Torres Cruz en su video, es mentira: "Me dieron la libertad por todos los problemas de riñones que presento". En cualquier caso, la opositora agradece estar en casa con su familia y asegura que hay que seguir luchando por "los miles de presos políticos inocentes que hay en prisión".

Tras el altercado con López, el año pasado, la activista aseguró que el vocero oficialista la golpeó e intentó quitarle su móvil, una escena que en parte fue transmitida en vivo a través de la red social Facebook. En ese momento Torres registraba la salida de López de un edificio en La Habana.

"¿Humbertico, cómo andas? ¿Le puedes explicar al mundo por qué estás aquí en casa de una querida [amante] teniendo esposa?", preguntó Torres a López. Luego se ve cuando el presentador pide a la mujer que se identifique, a lo que sigue un forcejeo para, presuntamente, arrebatarle el móvil y del que solo se escuchan voces y sonidos.

Yeilis Torres Cruz fue arrestada a los pocos días de este incidente cuando asistió a una citación oficial a la unidad policial de 100 y Aldabó. Luego fue trasladada a la prisión de Mujeres de Occidente, en El Guatao, en el municipio habanero de La Lisa.

