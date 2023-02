D Frente pide los cubanos que aboguen en redes por la abstención en las elecciones del 26 de marzo

La plataforma opositora D Frente, nacida de una concertación de distintas organizaciones, está pidiendo a los cubanos abstenerse en las próximas elecciones a diputados a la Asamblea Nacional del Poder Popular del 26 de marzo. En un comunicado emitido este martes, invita a que los ciudadanos participen en una campaña que llaman "Tu abstención es tu voz" y que consiste en divulgar en redes "una razón" por la que se abstendrían de participar en la votación.

Para D Frente, los datos de los dos últimos comicios, el referéndum sobre el Código de las Familias y las elecciones municipales, en septiembre y noviembre de 2022, respectivamente, en los que la abstención alcanzó cifras récord, ponen en evidencia una "tendencia bastante clara" en el sistema político vigente: la "pérdida acelerada" de capacidad representativa. "No representa a sus propios seguidores, porque estos no pueden elegir entre una pluralidad de sus supuestos representantes, y no representan a la sociedad en su conjunto porque esta no puede elegir libremente entre alternativas realmente presentes en el país", indican.

Por eso, auguran que el 26 de marzo se constatará "esta nueva realidad": el divorcio entre "el modelo representativo oficial" y "el país real".

"Cuando de 8 millones de electores, 3 no encuentran canales de representación, el problema lo tiene el sistema", asevera la plataforma, que señala que los 470 diputados que se elegirán ese día lo hacen a propuesta de "organizaciones inscritas en el organigrama del Estado".

D Frente dice que el proceso electoral, iniciado el pasado 30 de enero, arrancó "violando la ley electoral en al menos dos puntos esenciales", con "la no publicación del padrón electoral y con una campaña electoral en toda regla".

Esto, continúa la plataforma, es indicio de "dos realidades profundas": por un lado, la emigración, que supone el 3% del electorado de la Isla y que el Gobierno "evita exponer y contrastar", y por otro, la obligación a la que se ve abocado el régimen de "pelear por todos los medios públicos posibles la asistencia a las urnas de todos y cada uno de los electores cubanos" dada la "ruptura progresiva del llamado consenso revolucionario".

"Ahora cualquiera podría votar en cualquier colegio", lo cual "podría prestarse a que ellos inflen las cifras y puedan presentar un resultado mejor que el de las elecciones anteriores"

Ante estos dos datos, la organización demanda con urgencia "un nuevo contrato político para Cuba que exprese sus nuevas dinámicas plurales, sociales y generacionales".

Para ello, exponen que "la ruta estratégica" pasa por "una reforma constitucional que instituya la soberanía popular como un principio pétreo superior, que instaure un Estado de derecho sin ideologías y que elimine el carácter único del partido comunista", como primer paso hacia elecciones "democráticas libres, pluralistas, justas e integrales".

Junto a la participación en la campaña "Tu abstención es tu voz", D Frente sugiere a los cubanos solicitar la certificación que acredita condición de elector ante el Consejo Electoral de cada municipio, un paso, explican, "legalmente imprescindible para quienes han apoyado o quieren apoyar con sus firmas las diversas iniciativas legislativas y constitucionales que impulsan organizaciones que integran nuestra plataforma".

El dramaturgo exiliado en Madrid Yunior García Aguilera, integrante de D Frente, declara a 14ymedio a título personal que instar a la abstención es lo correcto y que la campaña por el voto de rechazo tiene que redoblarse, pero alerta de que el régimen tiene mil maneras de hacer que esos 470 diputados al final salgan electos".

Como ejemplo, pone que, a diferencia de las elecciones municipales, "ahora cualquiera podría votar en cualquier colegio", lo cual "podría prestarse a que ellos inflen las cifras y puedan presentar un resultado mejor que el de las elecciones anteriores". Así, explica que en algunos municipios pretenden llegar al 90% o incluso 95% de participación. El artista y opositor no cree que lleguen a esa cifra, pero sí que "pueden lograr superar el último dato, el de las municipales". En cualquier caso, recuerda, no habrá diferencia, dado que un diputado necesita solamente 50% más 1 de los votos positivos para salir elegido.

"La única forma remota de que un candidato no saliera elegido es que en ese lugar se pongan de acuerdo las personas y voten por otro candidato y eso no va a ocurrir", asevera, pero insiste en el valor simbólico de la abstención: "Si superamos la cifra de las elecciones anteriores sería una respuesta contundente ante el régimen, aunque no cambiara en nada los resultados".

