Gente de Zona teme por sus familias en Cuba tras lanzar 'Patria y vida'

(EFE).- El dúo Gente de Zona, que ha publicado recientemente la canción Patria y vida en la que condenan los más de 60 años de represión en Cuba, dicen temer por la seguridad de sus familias, que viven en la Isla, y responsabilizaron al Gobierno en caso de que algo les pase.

Aunque durante años prefirieron guardarse sus opiniones sobre el Gobierno cubano, los componentes del famoso dúo, Alexander Delgado y Randy Malcom, aseguran que llegó un punto en el que decidieron "dejar el temor y hablar", y por eso se sumaron a sus colegas Yotuel, Descemer Bueno y los raperos Maykel Osorbo y El Funky en la canción Patria y vida.

En una entrevista con Efe el jueves en la noche durante la gala de entrega de Premio Lo Nuestro, celebrada en Miami, los artistas admitieron que ese silencio fue producto del temor, que incluso ahora mantienen, aunque no por ellos mismos, sino por sus familias.

"Si algo le pasa a mi familia yo responsabilizo al Gobierno cubano", subrayó Delgado, quien tiene a su hija mayor y a sus padres en Cuba. A su lado asentía Malcom, cuyos padres, abuelos y otros familiares permanecen allí.

Este último reconoció que otro de sus temores es no poder regresar a la Isla como represalia del Gobierno por sumarse a ese canto en el que hacen votos por un "nuevo amanecer" en Cuba.

"Cuando uno crece en un régimen como el cubano se acostumbra a vivir con miedo. Había veces que dábamos entrevistas y cuando nos preguntaban sobre política bajábamos la voz aunque no dijéramos nada controversial"

Gente de Zona salió al ruedo musical internacional en 2014, de la mano de Enrique Iglesias y Descemer Bueno, quien ya era un conocido compositor que se movía libremente entre Cuba y el resto del mundo.

Su colaboración en Bailando los convirtió en uno de los primeros artistas que no eran símbolo de la revolución a los que el régimen castrista permitía trabajar y hasta vivir fuera de la Isla.

"Cuando uno crece en un régimen como el cubano se acostumbra a vivir con miedo. Había veces que dábamos entrevistas y cuando nos preguntaban sobre política bajábamos la voz aunque no dijéramos nada controversial", recordó Malcom.

"Ese miedo lo dejamos atrás hace rato", agregó el artista, pero el tener familiares en la Isla les pedía discreción.

Sin embargo, acontecimientos como los ataques al Movimiento San Isidro fueron transformando el miedo en una necesidad "imperiosa" de expresar sus sentimientos y ayudar a sus compatriotas.

Los artistas describieron Patria y vida, que salió esta semana al mercado, como un "himno de libertad" para los cubanos que viven en la Isla. Y admitieron que cantar estrofas como "no más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas, ya no gritemos 'patria o muerte' sino 'patria y vida', y empezar a construir lo que soñamos, lo que destruyeron con sus manos" es un paso irreversible.

El régimen, en la figura de Abel Prieto, presidente de la Casa de las Américas y considerado el máximo líder en temas culturales, calificó la canción de "un panfleto musical" y "una estrategia asociada al cambio de mandato en Estados Unidos y al temor de los grupos más extremos de la Florida a una transformación en la política bilateral".

La respuesta no fue una sorpresa, dijeron, pero aun así necesitaban hacer una canción que "llegará a los corazones para lograr de esta manera que la gente se nos una por la libertad de Cuba y el bienestar" del pueblo, destacó Delgado.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.