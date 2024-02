Incluso si llega la 'libreta', los cubanos no tienen nada que comprar en las bodegas

Al cierre de enero, solo seis provincias cubanas y el municipio especial de Isla de la Juventud habían recibido la tarjeta de racionamiento, reconoció este jueves la prensa oficial. A la población, sin embargo, no es la libreta lo que le preocupa, sino los alimentos que tampoco llegan a las bodegas y algunos tienen incluso varios meses de retraso.

Según el oficialista Tribuna de La Habana, debido a retrasos en la impresión y la poca disponibilidad de materias primas, el Ministerio del Comercio Interior solo ha logrado repartir el 69% de las más de 4 millones de libretas que requiere la Isla, pese a que desde septiembre pasado contaba con el presupuesto para su fabricación.

La fecha límite impuesta por la cartera, el 20 de diciembre, no pudo ser cumplida, algo que había advertido desde el inicio la empresa Ediciones Caribe, contratada para la impresión, que solo pudo asumir la confección de las cartillas y no del resto de los modelos de canastilla y de las oficinas de registro de consumidores (Oficoda). Con esos retrasos, aseguraron las autoridades, la entrega de las cartillas no ha podido hacerse en tiempo.

A los ciudadanos, no obstante, la libreta les "da lo mismo". Así lo declaró a este diario Manuel, un jubilado que vive en Centro Habana y asegura que, "con el retraso que tienen los alimentos de la bodega, da igual si dan la libreta o no, porque no hay nada que comprar de todas formas".

Según Manuel, la "peladera" que hay en la bodega de la que es cliente vaticina un febrero parecido al mes anterior, cuando "a día 20 todavía no teníamos arroz y faltaban otros productos de diciembre". "Hasta el bodeguero está preocupado porque no le han dado indicaciones de arriba y tiene el almacén en cero. Si seguimos con estas, mejor que lo vendan todo en el mercado liberado, aunque habrá quien se quede sin comer, pero eso ya está pasando", sentencia el habanero.

Mirta, otra vecina de Luyanó, asegura que ya "la gente ni se preocupa de si es día primero, porque sabe que a la bodega no va a llegar nada". Mientras, ironiza, "la gente come espiritualidad y paciencia".

En otras provincias como Artemisa y Holguín, tampoco han llegado los alimentos a las bodegas, según pudo comprobar este diario.

Un artículo del periódico local Venceremos anunciaba este jueves la entrega en Guantánamo, "en los primeros días de febrero", de las siete libras de arroz y las cuatro de azúcar mensuales por persona, además de los granos del mes de enero y el "café correspondiente a diciembre".

"En el caso de la compota está en marcha la novena y décima vuelta del pasado año. Se garantiza, asimismo, iniciar febrero con la leche para los niños de hasta 6 años, quienes recibirán pollo en sustitución de carne de res; este mismo cambio sucederá con las dietas médicas", añade el diario.

En cuanto al arroz, cuya "distribución a las bodegas se realiza en la misma medida que se extrae desde el puerto de Santiago de Cuba", y el azúcar, que depende de la producción de los centrales, "los atrasos podrían continuar", admitió Venceremos.

Actualmente se distribuye el picadillo y el embutido de diciembre, continuó el medio, que no aclaró para qué fechas se esperan los de los primeros meses del año. El aseo, sumaron, está garantizado.

Tanto la entrega de productos comprados en el mercado internacional como los de fabricación cubana presentan retrasos considerables en sus llegadas a las bodegas de la Isla debido, en parte, a que el régimen solo cuenta con lo necesario para cubrir el mes a mes. Es el caso de la producción del central Ecuador, en Ciego de Ávila, que desde el pasado 17 de enero elabora 1.300 toneladas de azúcar que deben distribuirse en la provincia este febrero.

Las autoridades no dijeron, sin embargo, qué planean hacer el próximo marzo, cuando la campaña termine y deje de producirse azúcar en el país por varios meses.

