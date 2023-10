Lázaro Bruzón critica al régimen por sus medidas contra los ajedrecistas cubanos exiliados

El gran maestro cubano Lázaro Bruzón criticó este fin de semana la reciente medida de la Federación Cubana de Ajedrez que prohíbe participar en el campeonato nacional a los jugadores que no hayan mantenido una "conducta respetuosa" hacia el oficialismo. El ajedrecista, que ha criticado varias veces al régimen, fue tajante con las autoridades en una transmisión directa y dejó claro que él no está interesado: "Yo no he pedido en ningún momento jugar".

"¿Qué es tener una 'actitud irrespetuosa'?", cuestionó Bruzón. "¿Es decir que el pueblo cubano está en la peor situación, que no hay medicinas, que no hay alimentos, que el sueldo no le alcanza a nadie para vivir, que la mayoría de los jóvenes y todo el mundo está en proceso de irse o ya se ha ido?".

El gran maestro subrayó que los dirigentes "tienen al pueblo cubano hundido en la máxima miseria y desesperación y saben lo que tienen que hacer, que es un cambio radical del sistema". "¿Qué adjetivos les ponemos a esa gente? ¿Eso es faltar el respeto? ¿Decir la verdad? Faltar el respeto es lo que hacen ellos, que es reírse del pueblo cubano, es seguir dando muela y alimentando falsas esperanzas que nunca llegan", añadió.

El pasado miércoles, la Federación informó que permitiría que los jugadores emigrados participaran en los torneos nacionales, que se celebrarán en febrero de 2024, siempre que hubieran mantenido sus vínculos con la institución, no estuvieran afiliados a ninguna federación extranjera y no se hubieran pronunciado contra las autoridades de la Isla. Este último "requisito imprescindible" deja fuera a los mejores ajedrecistas cubanos de las últimas décadas.

Después de la ola de represión desatada por el régimen contra los manifestantes, Bruzón declaró que le costaba "mantener un criterio racional ante tanta injusticia"

En esa situación se encuentra el gran maestro Leinier Domínguez –actual número 13 entre los mejores ajedrecistas del mundo, además de amigo y "eterno rival" de Bruzón–, Arián González, Thalía Cervantes y Yunieski Quesada, entre otros. La mayoría de ellos no solo juega representando a otros países, sino que ha sostenido una actitud crítica hacia el régimen, en particular tras las protestas del 11 de julio de 2021.

Después de la ola de represión desatada por el régimen contra los manifestantes, Bruzón declaró que le costaba "mantener un criterio racional ante tanta injusticia". "No conozco a esas personas (los manifestantes) pero sí sé que nadie debería ir preso o ser desterrado por pensar diferente... Tanto crimen no puede ser eterno", dijo.

En 2020, cuando el gran maestro pidió oficialmente a la Federación su "traslado" para representar a EE UU –donde su compatriota Domínguez ya jugaba desde 2017–, la institución publicó un comunicado denostando a Bruzón, alegando que se prestaba para el "flagelo del robo y la comercialización de atletas" por parte de "los países más ricos", como EE UU. La Federación lamentaba "tales desmanes" y prometía que la ausencia de Bruzón no sería óbice para mantener el "prestigio de la patria".

Bruzón obtuvo en cinco ocasiones el título de campeón nacional y su coeficiente Elo –la puntuación que expresa la habilidad relativa de los ajedrecistas– llegó a ser superior a los 2.700 puntos.

Un jugador de altísima calidad –el mejor ajedrecista cubano desde José Raúl Capablanca, campeón del mundo de 1921 a 1927– es también Leinier Domínguez, que se mantiene activo en los más importantes torneos internacionales. El habanero marcha invicto en el Campeonato Nacional de EE UU, que se celebra hasta el 18 de octubre.

La actuación conjunta de Domínguez, con 2.745 Elo, y los maestros Wesley So y Abhimanyu Mishra, ha impedido que el favorito Fabiano Caruana –quien derrotó a Domínguez en el Mundial de Ajedrez, el pasado agosto– avance sin obstáculos hacia la corona. Jugando con piezas blancas, el cubano venció a Andrew Tang y un nuevo combate con Caruana –con quien sostiene una tensa rivalidad deportiva desde hace años– podría ser inminente.

