Los mejores ajedrecistas cubanos del exilio no podrán participar en el campeonato nacional

La Federación Cubana de Ajedrez informó este miércoles de que permitirá jugar a los ajedrecistas cubanos emigrados en el próximo campeonato nacional, que se celebrará en febrero de 2024 en Holguín y Pinar del Río. Las condiciones, sin embargo, son draconianas: los aspirantes deberán haber conservado sus vínculos con esa entidad deportiva, no pueden estar afiliados a ninguna federación extranjera y –como "requisito imprescindible"– tienen que haber mantenido una "conducta respetuosa hacia la institución".

La medida deja fuera a los trebejistas más notables que ha dado la Isla en las últimas décadas y que ahora residen fuera de ella. Es el caso del gran maestro Leinier Domínguez –actual número 13 entre los mejores jugadores del mundo y el más notable ajedrecista cubano después de José Raúl Capablanca, campeón mundial de 1921 a 1927–, quien abandonó el país para establecerse en EE UU en 2017.

Domínguez no solo es un activo valioso de la federación estadounidense, sino que no ha escondido su postura crítica hacia el Gobierno cubano en varias ocasiones. Como represalia, la prensa oficial lo ha invisibilizado sistemáticamente y no le dedicó la más mínima mención tras sus sobresalientes resultados en el último Mundial de Ajedrez, celebrado en Azerbaiyán.

No podrá participar Lázaro Bruzón, residente en EE UU, que tras las protestas del 11 de julio de 2021 dijo que le costaba "mantener un criterio racional ante tanta injusticia"

Tampoco podrá participar el gran maestro Lázaro Bruzón, residente en EE UU, que tras las protestas del 11 de julio de 2021 (11J) dijo que le costaba "mantener un criterio racional ante tanta injusticia". "No conozco a esas personas (los manifestantes) pero sí sé que nadie debería ir preso o ser desterrado por pensar diferente... Tanto crimen no puede ser eterno", dijo.

Establecido en España y –él sí– participante en las protestas del 11J, el gran maestro Arián González también incumple el requisito de haber mantenido una "conducta respetuosa" hacia el oficialismo. Su manifestación en solitario en Camajuaní, Villa Clara, y la violencia con la que lo trató la Policía cubana mereció un reclamo del campeón del mundo Garry Kaspárov, que pidió al Gobierno español no permanecer "silente" con la "nueva campaña de represión en Cuba".

En los torneos femeninos no podrá jugar Thalía Cervantes, que aprovechó junto a su familia un torneo en México para cruzar la frontera hacia EE UU. La joven habanera, que hoy juega en la federación estadounidense, es probablemente la mejor ajedrecista cubana en activo.

No clasifican en las nuevas regulaciones de la federación de la Isla otros grandes maestros, como Yunieski Quesada, que juega para EE UU, pero sí su hermano Yasser, que se mantiene en la lista de jugadores de la Isla.

No es la primera vez que la Federación Cubana de Ajedrez se muestra intransigente con los jugadores que critican al régimen o a la propia institución

No es la primera vez que la Federación Cubana de Ajedrez se muestra intransigente con los jugadores que critican al régimen o a la propia institución. En 2020, el gran maestro Roberto García Pantoja pidió su liberación del organismo luego de que su presidente Carlos Rivero –el mismo funcionario que este miércoles dio a conocer las nuevas medidas– lo acusara de desacreditar a la federación. El reglamento, dijo entonces, prohíbe "cometer cualquier acción, declaración verbal o por escrito que sea considerada ofensiva o que implique descrédito" para las autoridades cubanas.

García Pantoja había denunciado los retrasos en el pago de un estímulo en divisas que las autoridades le debían por su categoría como ajedrecista, mientras que el organismo alegó que el joven había cometido "indisciplinas" que justificaban que le fuera retirado el dinero.

Como un gesto de apoyo a García Pantoja, el gran maestro Yusnel Bacallao se retiró de la Olimpiada Mundial online de Ajedrez. "Lo hace en solidaridad conmigo", dijo entonces el propio García Pantoja a 14ymedio.

En su anuncio, el presidente de la federación de la Isla explicó otros detalles sobre el certamen nacional, que funcionará con 10 rondas de 24 jugadores, utilizando el sistema suizo. Los ocho participantes de preselecciones nacionales y los campeones de la categoría juvenil ya tienen su plaza garantizada. A finales de año, se celebrarán torneos clasificatorios en todo el país para elegir a los candidatos restantes. Sin embargo, no aclaró cómo serán escogidos los posibles participantes emigrados.

