El Gran Maestro García Pantoja pide la separación de la Federación Cubana de Ajedrez

Roberto García Pantoja, el Gran Maestro que denunció la semana pasada impagos por parte de la Federación Cubana de Ajedrez, pidió este lunes su separación de esta entidad deportiva.

García Pantoja responde así a una nota oficial de la Federación, firmada por su presidente, Carlos Rivero González, y publicada este mismo lunes, que asegura que el Gran Maestro tiene un "proceso abierto" por varias "indisciplinas", y que a ningún atleta en ese caso se le puede aprobar un "expediente de estimulación" para recibir los pagos, que el ajedrecista asegura merecer desde septiembre pasado.

A modo de ejemplo de las "indisciplinas", Rivero menciona que "el atleta se encontraba fuera del país con el empleo de su pasaporte ordinario" sin el permiso de la Escuela Giraldo Córdova Cardín, el centro al que pertenece, y "su no participación en la final del Campeonato Nacional de Mayores iniciado el 1 de febrero de 2020".

Además, explica que, dado que García Pantoja obtuvo oficialmente su título de Gran Maestro en septiembre de 2019 y no llegó a Cuba hasta el 20 de enero de 2020, la Dirección de Alto Rendimiento del Instituto Cubano de Deportes no pudo procesar su expediente porque no contaba con "la evidencia del título" necesaria para adjuntar a los documentos.

"Ante esta situación y teniendo en cuenta la indisciplina, no se procesó su expediente hasta esperar su regreso, que fue el 9 de marzo de 2020. Se notificó al centro, pero por la situación de la pandemia fueron suspendidos todos los trámites desde el día 23 de marzo hasta el 3 de julio de 2020 que comenzó la fase 1 en La Habana", agrega.

Rivero puntualiza en su nota que García Pantoja "ya había cometido otras indisciplinas al viajar con pasaporte oficial a un evento y permanecer por más de tres meses en el extranjero sin autorización", dos años atrás.

"Es prohibido cometer cualquier acción, declaración verbal o por escrito que sea considerada ofensiva o inapropiada o que implique descrédito para el movimiento deportivo cubano, como ocurrió recientemente en las redes sociales, cuando el atleta se manifestó irrespetuosamente"

En el texto aclara además que no es la Federación Cubana de Ajedrez o la Comisión Nacional quien lo sanciona, sino la escuela a la que pertenece, que es con la que tiene un contrato y recibe su pago.

Para finalizar, Rivero enumera varios anexos de la resolución 79/2009 del "reglamento para el otorgamiento de estímulos y reconocimientos", para detallar que los 100 CUC reclamados mensualmente por García Rivero "no es un pago obligatorio, ni mucho menos un salario, es un estímulo"; que "es prohibido cometer cualquier acción, declaración verbal o por escrito que sea considerada ofensiva o inapropiada o que implique descrédito para el movimiento deportivo cubano, como ocurrió recientemente en las redes sociales, cuando el atleta se manifestó irrespetuosamente y en reiteradas ocasiones", y que "es obligatorio residir permanentemente en el país para recibir este estímulo". Si se encuentra en el extranjero por motivos personales durante más de 30 días, se le retienen los pagos hasta su regreso, explica.

El ajedrecista no tardó en arremeter contra el comunicado desde su página de Facebook, pidiendo su separación de la Federación Cubana de Ajedrez, "que no me representa", denunció.

"Una lástima se pierda toda una generación del deporte ajedrez en Cuba y la burocracia justifique todo así de sencillo", se quejó. "La historia rendirá homenaje a la verdad: Sulennis Piña, Leinier Domínguez, Lázaro Bruzón, Yunieski Quesada, Neuris Delgado, Fidel Corrales, Holden Hernández, Carlos Hevia, Leandro Guerra, Mariano Ortega".

"Visto que el tema está claro ya y todas las palabras desde septiembre hasta la fecha que usted pronunció fueron una mentira descarada –le contesta a Rivero–; visto que ahora se busca una solución burocrática a la incapacidad de trabajo del ente, pues no veo motivo para participar mañana martes como había sido citado en ninguna falsa burocrática".

El ajedrez cubano ha sufrido en los últimos años la pérdida de varios Grandes Maestros que han emigrado y juegan ahora bajo la bandera de otros países. Es el caso de Lázaro Bruzón, que ya no figura en la nómina del equipo nacional, una situación similar a la de Leinier Domínguez Pérez, que forma parte ahora de la Federación estadounidense de ajedrez y de Yuniesky Quesada, quien también optó por residir fuera de la Isla.

