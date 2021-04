La salud de Otero Alcántara se deteriora, pero sigue firme en continuar la huelga de hambre

El artista Luis Manuel Otero Alcántara, después de tres días en huelga de hambre y sed, comienza a sentir en su cuerpo los primeros síntomas de debilidad. La bailarina Chabelly Díaz contó a 14ymedio que pudo hablar con él y le transmitió su determinación de continuar con la protesta.

"La comunicación con Luisma cada día es más emotiva. Hoy, en el tercer día de huelga se empieza a notar más cansada la voz y hay algunas fallas en sus escrituras, pues le pesa más la vista y las conversaciones son más cortas. Lo único que no decae es su determinación, su sed de justicia y sus condiciones", cuenta Díaz.

La bailarina planea ir este miércoles a visitarlo esperando que se le permita. "Voy convencida a entrar, espero que no me detengan como la última vez, pero si pasara, voy a hacer oír mis derechos. Necesito ver con mis ojos como está, que deje la soledad y sienta el afecto, poder transmitirle el mensaje que le están dando en las redes y que él no ha podido ver", declaró.

"Estoy listo para dejar el cuerpo como esa masa presa que el régimen cubano puede amenazar, puede golpear, puede incluso impedirle pintar un cuadro, e incluso prohibir ser artista"

También pudo hablar con él Archivo Cuba, que alertó del preocupante estado de salud del opositor. "Estoy listo para dejar el cuerpo como esa masa presa que el régimen cubano puede amenazar, puede golpear, puede incluso impedirle pintar un cuadro, e incluso prohibir ser artista", dijo Otero Alcántara a la ONG.

"Queremos a Otero vivo y librando la batalla pacífica por la libertad en Cuba", señaló Archivo Cuba, para recordar que las huelgas de hambre "se han cobrado la vida de demasiados cubanos que trágicamente sienten que dicha forma de protesta radical es lo que les queda para defender sus derechos fundamentales".

La organización ha pedido a los corresponsales extranjeros en Cuba que "obvien la censura" y cubran este asunto con "justicia para poder dar a conocer al mundo la situación de Otero Alcántara y la falta de libertad de expresión" en la Isla.

El Movimiento San Isidro (MSI) ha exigido a las autoridades que permitan el acceso a la vivienda de Otero Alcántara de sus familiares y allegados para comprobar su situación. "Desde horas de la madrugada se desconoce su estado y es necesario saber en las condiciones en las que se encuentra", denunciaron este martes.

Fuentes cercanas al artista aseguran que todos los puntos de accesos a la casa de la Calle Damas en La Habana Vieja, donde Alcántara realiza su huelga de hambre y sed, están vigilados por la Seguridad del Estado y la policía. La causa de la protesta es precisamente esta, el cerco que le impide moverse libremente, además de los arrestos, multas y confiscaciones que han sufrido los que intentan llegar a su casa.

Además del levantamiento del cerco policial, Otero Alcántara exige la devolución de las obras de arte que le fueron incautadas por agentes de la Seguridad del Estado, una indemnización material de 500.000 dólares y que se cumpla de manera plena el respeto al ejercicio de las libertades artísticas.

Durante la jornada de este martes, la policía sacó a Manuel de La Cruz de su casa y lo mantuvo arrestado en la estación del Cotorro hasta pasadas las doce de este miércoles con la excusa de una citación prevista para la una de la tarde. El joven lleva siendo hostigado por las autoridades desde que fue arrestado y expulsado de su centro de trabajo tras salir junto a Otero Alcántara a repartir caramelos en San Isidro para celebrar una fiesta infantil vestido como el payaso Desparpajo.

El artista Alexis Valdés, que reside en Miami, se solidarizó una vez más con Otero Alcántara cuyo plantón, a su juicio, "simboliza la desesperación de mucha gente que no encuentra salida".

"Su acto desesperado es el reflejo de un tiempo desesperado de mi país. Y uno se dice: ¡Qué pena! Qué tristeza de país. Seguir arriesgando la vida de gente con talento y corazón. ¿Por qué no podemos tener un país de diálogo, de tolerancia, de encuentro, de diferencias, aceptables? ¿Por qué un país de imposición?", escribió Valdés en su perfil de Facebook.

Otras reacciones de apoyo fueron la de PEN América, que emitió un comunicado en el que condenó el hostigamiento continuo contra Otero Alcántara, y la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), cuyo líder, José Daniel Ferrer, lanzó una campaña desde Santiago de Cuba José Daniel Ferrer. Por su parte Berta Soler, líder de las Damas de Blanco escribió en sus redes: "nos solidarizamos con Luis Manuel Otero Alcántara (...) Luisma tu no estas solo", hablando a nombre de su organización.

Los integrantes del MSI en Miami realizaron una vigilia a través de la plataforma Zoom para apoyar y exigir las demandas de Luis Manuel Otero Alcántara y mostrar su solidaridad "hacia él, las personas sitiadas y los presos políticos".

La poeta Katherine Bisquet, la reportera de este diario Luz Escobar, y los artistas plásticos Camila Lobón y Julio Llopiz-Casal, entre otros, tuvieron vigilancia de la Seguridad del Estado este martes que les impidió salir de sus viviendas.

