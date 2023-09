El ferry 'Perseverancia' suspende sus viajes alegando la crisis "coyuntural" de Cuba

Solo dos meses después de entrar en funcionamiento, el ferry Perseverancia suspendió "hasta nuevo aviso" sus viajes entre la Isla de la Juventud y el puerto de Batabanó (Mayabeque), según informó este martes la Empresa Viajero, sin ofrecer otras explicaciones.

El periódico Victoria compartió un breve comunicado firmado por Eva Reyes Chacón, directora de la agencia estatal, en el que explicaba que se atenderán las reservaciones de quienes van a realizar viajes al extranjero o a las provincias, así como a los que documenten que acudirán a turnos médicos. Los pasajeros serán trasladados por el momento con los catamaranes que gestiona la propia agencia. No obstante, la recomendación principal de las autoridades es no viajar. Las anotaciones en listas de espera también han sido suspendidas.

La funcionaria también pidió a los residentes del municipio especial que limitaran sus viajes a "cuestiones netamente inaplazables" debido a la "situación coyuntural" que atraviesa el país. Aunque el comunicado no aclara a qué se refiere la expresión, los lectores no demoraron en identificar la suspensión como parte del paquete de medidas aplicadas por varios gobiernos provinciales ante la grave escasez de combustible.

La funcionaria también pidió a los residentes del municipio especial que limitaran sus viajes a "cuestiones netamente inaplazables"

Al pie del artículo de Victoria los residentes de Isla de la Juventud ya comienzan a expresar sus preocupaciones. "¿Y los residentes en la isla que necesitan regresar a sus domicilios y no tienen reservaciones? ¿Cómo regresamos a nuestras viviendas?", comenta un usuario. Ante la pregunta, el diario lo remitió a la agencia donde puede "recibir la explicación adecuada".

En la página de Facebook del Portal del Ciudadano del municipio especial también se multiplicaban las quejas. "Por qué no hay ferry a apenas un mes de estrenado? No hay respeto con el cliente, con el pueblo. Me dan tanta vergüenza", escribía un internauta.

"Qué falta de respeto. Con el avión lo mismo. ¿Hasta cuándo?", comentaba otra usuaria que aludía a los vuelos domésticos que, desde hace algún tiempo, presentan recortes en los trayectos y están limitados por la falta de combustible y la precariedad de las aeronaves de Cubana de Aviación.

Hace poco más de un año, la prensa oficial anunciaba la compra, por un importe "millonario", de un nuevo ferry para la Isla de la Juventud. Las autoridades celebraban entonces la moderna embarcación, capaz de transportar 430 personas además de vehículos y carga.

El fabricante de la nave, construida en 2018 y adquirida en "algún lugar de Asia" que las autoridades se negaron a especificar, prometió entonces que durante dos años y medio de explotación la embarcación no tendría necesidad de regresar al astillero para las tareas de mantenimiento.

Los pineros habían acogido la noticia del nuevo ferry con alivio, pues los incómodos viajes en catamarán, las escasas frecuencias, los desperfectos técnicos y la poca puntualidad, hacían del trayecto una odisea.

El primer viaje de la nave, no obstante, no se realizó hasta el pasado julio, cuando finalmente fue puesta en período de prueba sin que las autoridades ofrecieran explicaciones sobre la demora. Tras los primeros ensayos, con pocos pasajeros y escasa carga, la prensa y los directivos se apresuraron a calificar las pruebas de "exitosas". Sin embargo, la crisis del combustible amenaza con poner fin al reinicio de las operaciones.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.