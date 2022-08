Pese a las amenazas de agentes de civil, los cubanos tocan cazuelas en las provincias

Los cubanos volvieron a hacer sonar sus cazuelas la noche de este martes contra los dilatados apagones que sufren. En San Antonio de los Baños, lugar donde se iniciaron las protestas del 11 de julio de 2021, se escucharon cacerolazos en los barrios de Hospital, El Palenque, La Punta y La Placita, entre otros.

"Después de diez horas sin electricidad, nos tocaba tener luz entre las las ocho y las once de la noche, pero nos volvieron a cortar el servicio a las diez y tanto", explica a 14ymedio María de los Ángeles Alfonso, vecina de San Antonio, quien se sumó a la manifestación cuando "se empezó a escuchar a lo lejos un toque de cazuelas".

"Yo salí con la mía y empezamos a gritar que nos pusieran de nuevo la corriente, también gritamos 'libertad'. Poco después llegaron unos civiles en moto y nos pidieron que entráramos a la casa", detalla.

Los oficialistas dijeron a los vecinos que estaban "dando el gusto al enemigo y al imperio", pero las advertencias no los persuadieron de entrar a sus viviendas y parar el cacerolazo. "Les dije que para mí el enemigo era quien no me dejaba hacer una vida normal", refiere Alfonso.

"Les dije que para mí el enemigo era quien no me dejaba hacer una vida normal"

A pesar de ser amenazados con consecuencias si persistían, "nadie entró, sino que siguieron tocando", cuenta Alfonso. "Nos tocaba otro apagón en la madrugada y estas son las santas horas en que no nos han quitado la corriente. Así que exigir funciona".

A través de las redes sociales, el medio habitual en estos casos, se publicaron algunos videos donde se oye, en completa oscuridad, el batir de los metales. Los reportes incluyen también un cacerolazo la noche de este martes en el barrio de Pekín en Güira de Melena, la tercera protesta en menos de una semana en este municipio de la provincia de Artemisa.

Al grito de "¡Patria y vida!", decenas de residentes en la ciudad de Manzanillo, en la provincia de Granma, también salieron a las calles a protestar este martes por el corte del servicio eléctrico. La manifestación obligó a las autoridades a reforzar la presencia policial en los alrededores de la sede del Gobierno, según reportaron en redes sociales vecinos del lugar.

Esta demostración se une a las ya numerosas ocurridas en días pasados en varios lugares de la Isla, como Santa Clara, Bejucal, Holguín, Cienfuegos, Santiago de Cuba o Pinar del Río.

Como consecuencia de estas protestas, han detenido a un total de 57 personas, 33 de ellas aún en custodia policial, según un comunicado de Justicia 11J publicado en su página de Facebook este martes.

"A pesar de que los nuevos eventos han sido mayormente pacíficos (solo hemos verificado un daño a inmueble), hacemos notar la escalada de violencia estatal"

La plataforma jurídica, creada para dar seguimiento a los cientos de procesados tras las manifestaciones de julio del año pasado, registra hasta 59 protestas en la Isla por los cortes eléctricos desde el 14 de junio.

De igual manera, desde que publicaron su primer informe sobre el tema, el 4 de agosto, hasta este martes, la organización contabilizó 15 protestas más.

"A pesar de que los nuevos eventos han sido mayormente pacíficos (solo hemos verificado un daño a inmueble), hacemos notar la escalada de violencia estatal", denuncian en su texto, que detalla que hubo "intervención de fuerzas represivas para contener concentraciones" el día 5 de agosto en el parque Martí y el 9 en el barrio La Esperanza, ambos en la ciudad de Cienfuegos, y el día 8 en el reparto Alcides Pino, en Holguín.

En La Esperanza, además, "usuarios reportaron que dieron palos a manifestantes y que una embarazada fue detenida".

De igual manera, advierten de que en San José de las Lajas (provincia de Mayabeque), donde verificaron cacerolazos los días 1 y 12 de agosto, agentes del Ministerio del Interior amenazaron "con años de prisión" a quienes se manifiesten públicamente.

Justicia 11J ha tenido acceso a dos autos de imposición de medida cautelar por los delitos de desórdenes públicos y desacato dictados por la Fiscalía Municipal de Palmira (Cienfuegos) y que incluyen información de 16 personas, 12 con medida de prisión provisional.

