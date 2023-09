La Policía española asegura que el 'Monje Vidente', líder de una red de extorsión, escapó a Cuba

El presunto líder de una red de extorsión de famosos en España, Juan Herrero, pudo haber estado sosteniendo toda la operación desde Cuba, reveló esta semana la Policía del país europeo. Según los medios españoles, que tuvieron acceso a las declaraciones del organismo, se planea pedir asistencia a las autoridades de la Isla para capturar al presunto cabecilla, conocido como el Monje Vidente por publicar videos de "profecías" en internet.

La prensa también reveló que se tiene constancia de que Herrero se encuentra en Cuba al menos desde enero y se han impuesto dos órdenes para su búsqueda y captura. No obstante, durante una entrevista al programa TardeAR emitida este martes, el supuesto criminal aseguró que simplemente estaba bajo investigación y que se encontraba en su "residencia" en Bilbao, en el País Vasco.

Durante el programa, la periodista española Malu Zamora, quien dijo haber seguido el caso del Monje Vidente desde hace dos años, explicó que sus "fuentes en Cuba" habían logrado ubicar en La Habana a Herrero, quien además mantiene varios negocios "que le van bastante bien" en la Isla y tiene "ciudadanía rusa".

Según medios españoles, las autoridades tiene constancia de que el prófugo lucra con servicios de adivinación 'online' desde la Isla

La periodista hizo notar que, durante la investigación a Francis Montesinos, diseñador de modas y una de las víctimas del chantaje, se descubrió que el número de teléfono a través del cual intentaban sonsacarle el dinero era cubano.

Según las declaraciones de la Policía a la prensa, la organización criminal reclutaba a menores de 18 años a los que enviaba, a través de contacto telefónico, a mantener relaciones sexuales con personalidades de Valencia declarando que ya contaban con la mayoría de edad. Días después, los jóvenes contactaban nuevamente con la celebridad para pedir sumas elevadas de dinero a cambio de no compartir las grabaciones en las que mantenían relaciones.

En la entrevista presentada en TardeAR, Herrero negaba todas las acusaciones y cualquier relación con la red criminal. El vidente incluso alegó ser él mismo una víctima y expuso que en 2022 mantuvo relaciones con un jóven que terminó extorsionando de la misma forma que al resto de las víctimas. "Un día después de salir me llamó y me dijo que en realidad tenía 15 años y que si no le enviaba 100.000 euros a una cuenta en Marruecos iba a compartir un video comprometedor en las redes sociales", argumentaba.

El periódico valenciano Las Provincias, que también ha seguido de cerca la historia de Herrero, informó que la jueza de Liria, un municipio de Valencia, denegó una primera petición de la Policía Nacional para pedir asistencia a las autoridades cubanas y solicitó que el órgano presentara pruebas de que el fugitivo estaba en la Isla.

Según el medio, la Policía tiene constancia de que el prófugo lucra con servicios de adivinación online desde Cuba y, entre las pruebas que lo incriminan como líder de la red de extorsión, está una conversación que mantuvo por WhatsApp con el menor que chantajeó a Montesinos sobre la cantidad de dinero que se le exigió a cambio de no difundir el video íntimo.

