"Prefiero la prisión al servicio militar", dice un joven cubano detenido por ser objetor

El joven Raidel Antonio Martínez Guzmán prefiere estar en la cárcel antes que utilizar las armas contra su pueblo. Así mismo declaró en un video compartido en redes este domingo, en el que denunció que fue amenazado por negarse a pasar el Servicio Militar Activo (SMA). Funcionarios del Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias advirtieron a los padres de Martínez que si continuaba negándose "sería condenado a prisión".

"Soy un objetor de conciencia, yo no quiero la vida militar, prefiero ir preso", dijo en su grabación Martínez, de 19 años, residente en Villa Clara y militante del Frente Juvenil del Foro Antitotalitario Unido (Fantu).

El joven asegura que es hostigado por la policía política cubana, y que en uno de los arrestos lo dejaron encarcelado por diez días y recibió una golpiza. "Hasta que no se me bajó la hinchazón no me dejaron ver ni a mi mamá ni a nadie de mi familia", detalló. "Aparte, me golpearon esposado y nadie se puede defender así y aun así, si no tienes esposas, te intentas defender y le das un golpe a alguien y te acusan de atentado y vas preso".

Martínez aprovechó su mensaje para responsabilizar al Gobierno cubano de lo que le pueda pasar por ser objetor de conciencia: "Responsabilizo a Díaz-Canel, a la gente que gobierna este país".

"Aparte, me golpearon esposado y nadie se puede defender así y aun así, si no tienes esposas, te intentas defender y le das un golpe a alguien y te acusan de atentado y vas preso"

Cuba forma parte de la treintena de países que mantiene el servicio militar obligatorio. A pesar de las críticas recibidas, las autoridades no han aceptado su profesionalización bajo el argumento de que cuentan con recursos limitados para estimular económicamente el reclutamiento.

Para evadir el Servicio, muchos jóvenes se autolesionaban para ser declarados no aptos y obviar una sanción por parte de la Fiscalía Militar. Sin embargo, en diciembre de 2019 el Gobierno puso fin a esta estratagema dictaminando que las autolesiones serían consideradas un delito de evasión de las obligaciones del servicio militar y se castigarían por la vía penal.

A pesar del repunte de casos positivos de covid-19 en el país, las autoridades a inicios de año convocaron a los nacidos en 2005 a inscribirse en el Registro Militar entre los meses de enero a marzo, lo que consideran "el primer paso de cada joven para su posterior incorporación al Servicio Militar Activo y muestra su voluntad de prepararse militarmente para la defensa de la Patria".

A finales de diciembre del año pasado, el santiaguero Oscar Kendri Fial Echavarría denunció que iba a ser juzgado bajo la acusación de "desobediencia" por no alistarse en el SMA. El joven, que días antes había sido detenido por casi 24 horas, afirmó que portar y utilizar armas va contra sus principios religiosos como cristiano.

Tres meses antes, el activista Osmel Rubio Santos también pasó "seis horas confinado en una celda" tras ser detenido por la Seguridad del Estado. Rubio se declaró objetor de conciencia y entregó una carta en el Comité Militar del municipio de Cotorro en la que se negaba a incorporarse en el SMA.

Por otra parte, el Movimiento de Militares Objetores de Conciencia (MOC), que agrupa oficiales jubilados de las Fuerzas Armadas y del Ministerio del Interior, ha publicado un comunicado en el que asegura que " no es deber constitucional de ningún cubano defender con las armas la existencia del nuevo Estado mafioso".

El MOC llama a sus "hermanos de armas [a no] obedecer órdenes criminales y anticonstitucionales".

