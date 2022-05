Presentan en México testimonios sobre las torturas practicadas en las cárceles cubanas

Una quincena de organizaciones civiles presentó este miércoles en la Ciudad de México nuevos testimonios que acreditan que en Cuba se practica la tortura, además de hacer un recuento de otras violaciones a los derechos humanos en la Isla, como detenciones arbitrarias o el trabajo forzado que suponen las llamadas misiones médicas.

El grupo, integrado por Civil Rights Defenders, Cubalex, Article 19, Justicia 11J, Prisoners Defenders y diez ONG más, detalló algunos de los castigos sistemáticos en las cárceles cubanas.

Uno de ellos es ser esposados con los brazos en alto, según documentó la organización jurídica Cubalex con fuente en varios de los propios prisioneros y adelantó en sus redes sociales.

"Esta forma de tortura consiste en esposar al recluso de un brazo y la otra esposa fijarla de un lugar alto, de manera que la extremidad quede suspendida y en una posición en la que la persona no pueda sentarse", explica Cubalex, una posición en la que "dejan al prisionero por espacios de tiempo prolongados que pueden incluso llegar a las 24 horas o más".

"Esta forma de tortura consiste en esposar al recluso de un brazo y la otra esposa fijarla de un lugar alto, de manera que la extremidad quede suspendida y en una posición en la que la persona no pueda sentarse"

Uno de los cautivos citados por Cubalex es Alexis Sabatela, colaborador del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, quien asegura haber sido esposado a rejas en las prisiones de Kilo 7 y Kilo 9, en Camagüey, donde "era común colgar a los presos con los brazos en alto, ya fuera abiertos o cerrados".

Otro testimonio recogido es el de Félix Navarro sobre la cárcel de Canaleta, en Ciego de Ávila, donde estuvo preso varios años luego de ser detenido en la llamada Primavera Negra de 2003. Allí, había denunciado el opositor, era común colgar a los reclusos la noche entera y en invierno, cada determinado tiempo, lanzarles cubos de agua.

En la prisión de máxima seguridad de Agüica, Matanzas, donde se encuentra ahora Navarro tras ser condenado a nueve años por las manifestaciones del pasado 11 de julio, el opositor José Díaz Silva, líder del Movimiento Opositores por una Nueva República y detenido desde el 3 de marzo, fue esposado también al techo durante varias horas, reporta Cubalex.

Ángel Yunier Remón, que padece de artrosis producto de las torturas a las que fue sometido con las esposas, refirió a esta ONG que cuando sufría este castigo, "sientes dolor, se te acalambra la mano, no la sientes. Se te pone negra, fría. El hombro no puedes ni moverlo. Te inmoviliza".

El rapero Maykel Castillo Osorbo, en prisión sin juicio desde el año pasado, ha contado que él también fue esposado, "pero de otra forma": en su caso, "le hacían sacar las manos y pies por los barrotes y parado en esa posición le esposaban las extremidades". Así, podían dejarlo hasta tres días, "provocándole un dolor muy fuerte en el torso y los hombros".

Las organizaciones reunidas este miércoles en conferencia de prensa celebraron que el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas (CAT, por sus siglas en inglés), después de revisar la situación de Cuba entre los pasados 21 y 29 de abril en Ginebra (Suiza), haya pedido al régimen "información precisa" sobre la cuestión.

En concreto, la ONU demanda que el Estado cubano responda, a más tardar el 13 de mayo de 2023, acerca de "una inspección independiente de los lugares de detención, la situación de personas defensoras de derechos humanos, periodistas, activistas y artistas en la Isla y la investigación y sanción de los sucesos del 11 de julio de 2021".

Para Darcy Borrero, miembro del grupo Justicia 11J, es "muy valioso que haya podido llevarse a cabo este diálogo" con la ONU

Para Darcy Borrero, miembro del grupo Justicia 11J, que ha hecho seguimiento de los manifestantes detenidos tras las protestas de ese día, es "muy valioso que haya podido llevarse a cabo este diálogo" con el Comité contra la Tortura, y que este haya "hecho énfasis" precisamente en las protestas de ese día, así como en la sanción que deben tener los agentes que sometieron a los manifestantes a castigos, detenciones e interrogatorios.

Borrero califica también como clave la atención de la ONU al caso del asesinato de Diubis Laurencio, en La Güinera, disparado por la espalda por un policía el 12 de julio.

En su más reciente informe sobre la Isla, y entre otras consideraciones, el CAT lamenta que en Cuba no se haya creado aún una institución nacional de derechos humanos, que no exista independencia en el poder judicial, ni se garantice el ejercicio independiente de la abogacía, ni que existan garantías para que los tribunales militares no juzguen a civiles. En la Isla, en suma, no se garantizan las "salvaguardias fundamentales contra la tortura de todas las personas detenidas".

Ya en su intervención el pasado 11 de mayo en Ginebra, y tras revisar las denuncias y testimonios recogidos por distintas organizaciones civiles, el vicepresidente del Comité contra la Tortura de la ONU, Sébastien Touzé, aseveró que el Estado cubano ha tomado medidas "manifiestamente contrarias a la Convención contra la Tortura".

Touzé dijo también que el "alto número de detenciones", sobre todo tras "los acontecimientos de julio de 2021" ofrece "una visión alarmante".

De poco sirvieron las intervenciones del Gobierno cubano ante la instancia, los pasados 21 y 29 de abril, en los que, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, presentaron "el amplio y sólido sistema de leyes, normas, regulaciones y políticas que garantizan en Cuba la protección integral de la persona, conforme a lo dispuesto en la Convención", así como "las acciones concebidas y aplicadas para prevenir que en el territorio nacional ocurran actos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, frecuentes antes de 1959 y radicalmente eliminados y prohibidos por la Revolución cubana".

Antes del comienzo de la presente sesión del Comité Contra la Tortura, el pasado abril, el mismo grupo que presentó testimonios de presos este miércoles en México alertaba de cuestiones preocupantes en las leyes vigentes cubanas y en las que están por aprobarse.

De igual manera, la ONG con sede en Madrid Prisoners Defenders también presentó ante el Comité un informe en el que identificaba hasta "15 patrones" de malos tratos y torturas a presos en la Isla, entre ellos privación de atención médica, trabajos forzados fuera de su condena penal, confinamientos de castigo en solitario, agresiones físicas y privación de agua o alimentos, del sueño y de la comunicación con abogados y allegados. La conclusión de ese documento era contundente: el uso de la tortura es sistemático en los presos políticos de Cuba.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.