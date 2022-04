Una locutora de Radio Rebelde denuncia "el monstruo en el que han convertido" a Cuba

La locutora del Sistema Informativo Amanda Toirac se suma a las filas de periodistas oficialistas que abandonan la Isla. La joven publicó en redes sociales que salió de Cuba tras descubrir que se sentía "cómplice y deshonesta".

La joven locutora de Radio Rebelde señaló que se le propuso "reprimir" a sus paisanos y que, al negarse, vio "la verdadera cara del monstruo en el que han convertido a mi país".

"Comencé a irme cuando sabía que era vocera de mentiras en una emisora radial", escribió Toirac, quien matiza sus palabras apuntando a que se descubrió desde las protestas del 11 de julio y que se dio cuenta que vivía en un país "que solo en mi cabeza existió".

"No hay selva, ni río, ni desierto, ni frontera, en que no me pregunte si hice lo correcto. No hay día que no me duela", añade

En sus palabras, la locutora plasma parte de la realidad cubana, que resume en hablar bajito cuando es del Gobierno, las compras en MLC (Moneda Libremente Convertible), los altos precios de los alimentos como el aceite y la leche, y el despido del director de la revista Alma Mater.

Sobre las palabras de Toirac cae un río de comentarios con deseos de suerte en su nueva ruta y otros donde la cuestionan por haber esperado hasta el 11 de julio para "darse cuenta".

"Desde que tengo 15 años me di cuenta de la realidad de mi país. No sé por qué te costó tanto. Porque hasta un niño es capaz de ver la realidad, qué pena que fuiste cómplice de tanto, y de tantas mentiras, y como tú, muchos", escribió Jessica Genes.

Aunque no revela cuál es su destino, en la foto que difunde en su cuenta de Facebook se ve a la joven a punto de subir a un avión de Air Century con destino a Santo Domingo. Antes de Toirac, se han ido de Cuba varios profesionales de los medios de comunicación, como Maray Suárez, quien ha rehecho su vida en Miami como coach emocional, en el país al que le dedicó tantos ataques a través de la televisión cubana.

Es también el caso del periodista y presentador oficial de la televisión cubana Yunior Smith, quien este marzo confirmó que estaba en la frontera sur de Estados Unidos, pidiendo asilo político.

Aunque no revela cuál es su destino, en la foto que difunde en su cuenta de Facebook se ve a la joven a punto de subir a un avión de Air Century con destino a Santo Domingo

En ese mismo mes, siguió la estampida de voceros del régimen cubano con la llegada a Florida de Alejandro Quintana Morales, locutor de Radio Rebelde y presentador de televisión, quien se felicitó en su perfil de Facebook de estar en un país donde se puede "sentir libre".

En enero pasado, la llegada a EE UU de otro locutor oficialista cubano, Frank Abel Gómez Bernal, causó mucha polémica en la comunidad del exilio en Miami. El comunicador, popular en la radio y televisión, pidió asilo político y tras entrar al país dijo a la prensa que, aunque tenía su trabajo en Cuba, se "estaba muriendo de hambre".

Este febrero, la ex directora del Sistema Informativo de Televisión Cubana y del noticiero Buenos Días, Yailén Insúa Alarcón, acabó varada en el aeropuerto de Bogotá cuando intentaba llegar a Nicaragua huyendo de la Isla. En su caso, pidió asilo al Gobierno colombiano alegando peligro para su vida si regresaba a Cuba.

