La Seguridad del Estado mantiene su acoso al Movimiento San Isidro

Un cerco policial alrededor de la sede del Movimiento San Isidro, en La Habana Vieja, impide el paso a los transeúntes desde el pasado lunes. La Seguridad del Estado arresta a todo aquel que intenta llegar al lugar, donde se encuentran encerrados siete activistas en protesta por la condena a ocho meses de cárcel del rapero contestatario Denis Solís.

Así ocurrió con el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, que fue arrestado hacia la una de la tarde del jueves y liberado 24 horas después.

"Estaba en la unidad de Zanja, no me dieron colchón para dormir, por ende tengo la columna hecha polvo", dijo a 14ymedio tras ser liberado este viernes en horas del mediodía.

La madre de Iliana Hernández, colaboradora de Cibercuba, también fue interceptada este jueves en la tarde, cuando quería visitar a su hija, en huelga de hambre por la libertad de Solís, condenado por el delito de "desacato".

Además, continúa la vigilancia frente a las casas de otros activistas para impedirles salir a la calle, entre ellos a la artista Tania Bruguera y a Michel Matos, miembro del colectivo opositor, quien denunció que lleva tres días cercado. "No me permiten salir de mi propia casa bajo pena de pasar arresto en una de las tantas mazmorras malolientes de La Habana... Me han limitado el internet, no puedo navegar ni comunicarme", dijo Matos en su perfil de Facebook.

Brugera precisó que, en su caso, la vigilancia de la policía y la Seguridad del Estado comenzó desde el lunes. "Desde entonces me han quitado el internet (ya encontré una manera de conectarme al menos una vez al día) No van a parar la solidaridad con nuestros hermanos de MSI ¡Patria y Libertad!", escribió en sus redes.

Adrián Rubio, uno de los huelguistas, dio a conocer que en la mañana de este viernes tres agentes de la Seguridad del Estado visitaron a su madre para persuadirla de pedir a su hijo que abandone la protesta y salga de la sede del Movimiento.

"Le dijeron que yo estaba metido ahora en un grupo de asesinos. Que todo es un paripé, que no estamos en huelga de hambre. Y que todo es un invento porque estamos proclamando libertad de un preso que está cumpliendo por intento de asesinato", denunció. Los agentes también le advirtieron de que su hijo "ni trabaja ni estudia" y que cuando salga le pueden aplicar "la ley de peligrosidad" o llevarlo a Pinar del Río "para que haga el servicio militar".

El Instituto Internacional de Artivismo Hannah Arendt, que dirige Tania Bruguera, se solidarizó con los activistas y su protesta pacífica: "No hay justificación alguna ante la ilegalidad, arbitrariedad e inhumanidad, que suponen estas estrategias represivas por parte del Estado para coartar la libertad de expresión".

Los activistas informaron desde la sede del colectivo que Humberto Mena decidió abandonar la huelga por "razones personales". Contaron que al llegar a su casa, Mena fue buscado por agentes de la Seguridad del Estado, llevado a un lugar desconocido y liberado después de unas horas.

De igual manera, el artista Yasser Castellanos informó en sus redes que no pudo continuar con la huelga por sentir mucho "malestar".

Continúan en huelga de hambre Luis Manuel Otero Alcántara, Esteban Rodríguez, Maykel Castillo, Iliana Hernández, Adrián Rubio, Oscar Casanella y Osmani Pardo, que esta tarde cumplen 48 horas desde que comenzaron la protesta.

Además se encuentran en la sede Anamely Ramos, Katherine Bisquet, Omara Ruiz Urquiola, Jorge Luis Capote, Niovel Abu Alexander Tamayom y Anyell Valdés Cruz.

