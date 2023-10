El Tribunal de Camagüey enjuicia a una activista por fotografiarse con la bandera cubana

La vista oral del juicio contra la activista camagüeyana Aniette González se celebró este miércoles en Camagüey y quedó concluso para sentencia. La opositora es acusada del delito de "ultraje a los símbolos patrios", luego de que publicara en redes sociales fotos suyas cubierta con la bandera cubana.

Según informa la organización Cubalex, la Fiscalía, que en su petición solicitó cuatro años de cárcel para la mujer de 43 años, alegó que ella no contaba con una prenda de vestir debajo de la enseña al tomarse las fotos, por lo que las imágenes se consideran "una falta de respeto" al símbolo patrio.

Por su parte, la abogada de González fundamentó que su cliente "estaba siendo juzgada por su ideología política" y recalcó en su defensa que la opositora sí "llevaba ropa".

Uno de los testigos de la Fiscalía reconoció que "no había visto bien las fotos con la bandera, pues simplemente le salieron en su muro de Facebook al que no prestó mucha atención", añade Cubalex.

Una de las hijas de González denunció a La Hora de Cuba que pudieron entrar a la sala del juicio mucho después de haber comenzado la vista oral.

"Los testigos de la Fiscalía, eran tres, no se ponían de acuerdo, era una locura total", contó la joven. "Uno dijo que se le veían los senos y luego se retractó y dijo que no se le veían los senos. Otro dijo que solo vio las fotos por encima, o sea, que no sé qué hacía él ahí de testigo".

Asimismo, el perito, al hacer su declaración, afirmó que "era imposible" saber si había ropa debajo de la enseña nacional. El experto dijo que "era imposible asegurar si ella tenía o no ropa debajo de la bandera porque incluso puso en ejemplo: 'En este momento yo tengo una camisa y un short puesto debajo del uniforme, yo lo sé porque lo traigo debajo, me lo puse, pero ustedes que no estaban presentes cuando me lo puse, que no saben lo que tengo debajo no tienen manera de saber lo que mi uniforme oculta. Entonces no puedo decir si tenía ropa debajo de la bandera o no'", dijo, según recuerda la joven.

En las fotos de Aniette González, que forman parte de una performance, se le ve de pie con el cuerpo cubierto por la bandera y, en otra imagen, está sentada y lleva el rostro tapado por la enseña. Con esas imágenes la activista se unió a la campaña "La bandera es de todos", en solidaridad con el artista Luis Manuel Otero Alcántara, preso en la cárcel de máxima seguridad de Guanajay (Artemisa), por los delitos de ultraje a los símbolos de la patria, desacato y desórdenes públicos.

La jornada de este miércoles, en la ciudad de Camagüey, comenzó con el arresto del director de La Hora de Cuba, Henry Constantin, para impedir que diera cobertura al juicio. El medio independiente publicó en su página de Facebook que el reportero fue retenido en una unidad policial por tres horas mientras que su colega José Luis Tan Estrada "fue incomunicado" con el mismo objetivo.

Desde tempranas horas, el tribunal "estaba rodeado de policías y agentes de la Seguridad del Estado. Una patrulla de la policía esperaba a Henry en la intersección de las calles Cisneros y Hermanos Agüero", describió el medio.

