Las Tunas moviliza a sus huestes contra el "flagelo" de los precios "abusivos"

El Gobierno ha constatado una evidencia: la mayoría de la población ha visto empeorar su calidad de vida desde que comenzó la Tarea Ordenamiento. Aunque el hecho de que el diario Juventud Rebelde lo denunciara el fin de semana y las constantes rectificaciones de precios suponen un reconocimiento de los errores, las autoridades se dedican a desviar la culpa hacia "el aumento abusivo de estos [precios], promovido por personas insensibles que han impedido el impacto esperado de la reforma salarial".

Varios trabajadores privados han manifestado en estas semanas sus propias dificultades para cumplir con los precios máximos que les impone el Gobierno, y argumentan que no se tiene en cuenta que para ellos también han subido la electricidad o los insumos. Pero las autoridades apenas han encontrado como solución aumentar los controles sobre los comerciantes.

Este martes, Arcadis Javier Estrada Rodríguez, director municipal de Supervisión Integral en Las Tunas, indicó a Granma que en su territorio se va a movilizar a todos los colectivos del oficialismo que sea posibles para poner fin a los excesivos precios.

"Se conformaron 19 grupos de trabajo para el enfrentamiento a todas las desviaciones de la política de precios en el territorio, donde se incrementaron las acciones de regulación y control a todos los prestadores de servicios, o que comercializan algún tipo de producto, tanto estatales como no estatales", explicó

A finales de enero entró en vigor el decreto 30 por el que se imponen multas a los comerciantes que van desde los 5.000 pesos por irregularidades menores, como no exponer los precios de manera visible, a los 12.000 y hasta los 15.000 para los "precios abusivos" y "precios especulativos". También se prevén confiscaciones o retirada de licencias a los reincidentes.

La norma define a los primeros como aquellos que están "por encima de un rango razonable, en comparación con productos similares o dentro de la misma familia de productos, y que buscan lograr un nivel de utilidad o ganancia desmedida", y los segundos, "los fijados a productos, principalmente de primera necesidad, superiores a los establecidos por la autoridad competente, vinculados a operaciones de recompra, reventa o ambas, con el objetivo de obtener ganancias".

Estrada celebra la llegada del decreto, que les ha permitido "medidas más rigurosas", aunque la clave para él, antes de que llegara y a partir de ahora es "la participación popular en los grupos antes mencionados".

El funcionario sitúa en 74 las quejas y denuncias recibidas en Las Tunas, de las que 65 fueron ratificadas, pero insta a la población a denunciar más. "Aun cuando los facultados para aplicar lo establecido somos nosotros, toca a todo ciudadano mostrar inconformidad ante una actitud que no es la correcta de un prestador de servicios", anima.

En la tarea de localizar las irregularidades, los más implicados a nivel popular son los Comités de Defensa de la Revolución (CDR). Maura Rodríguez Ramírez, coordinadora provincial en Las Tunas, también ha hablado con Granma para explicar cómo se organizan sus huestes.

"Hemos creado un sistema de trabajo, en conjunto con otros factores del barrio, para el diálogo en las comunidades, para actuar en espacios que sabemos que son proclives a este tipo de conductas, por ejemplo, los mercados agropecuarios", cuenta. Los CDR tienen representantes en cada consejo popular y su tarea es "alertar" de las violaciones de la ley tanto en el sector público y privado, pero denuncia la connivencia de los ciudadanos con esas conductas.

"Ese mercado abusivo se mantiene, entre otros elementos, porque encuentra un receptor, entonces, aunque se hacen denuncias, todavía son insuficientes para parar el flagelo", lamenta.

Estrada también comenta que entre las irregularidades no solo están las correspondientes a precios elevados, también la adulteración de las cantidades es frecuente. Entre los ejemplos, pone controles del pesaje a los propios consumidores que se niegan a hacerlo, incidiendo en el mensaje de que los ciudadanos contribuyen a proteger las violaciones de la ley. "El pueblo también tiene que apoyar nuestro trabajo, para que el enfrentamiento sea eficaz y justo", subraya.

En el sector estatal, señala, también se producen estas sustracciones según el funcionario, que indica que hay productos de primera necesidad o de alta demanda -y cita cigarros, galletas y refrescos- en los que se alteran las cantidades. "Ello implica que encontremos, también, sobrantes. Evidentemente, cuando se afecta a varios consumidores, eso genera un nivel de mercancía sobrante", añade.

Los comerciantes están alarmados por lo elevado de las sanciones ya que, con la Tarea Ordenamiento, algunas han pasado de 75 a 5.000. "La solución: no le robe al consumidor, sea honesto en el pesaje"

La cuantía de las multas es otro de los temas que aborda la entrevista. Los comerciantes están alarmados por lo elevado de las sanciones ya que, con la Tarea Ordenamiento, algunas han pasado de 75 a 5.000. "La solución: no le robe al consumidor, sea honesto en el pesaje", dice Estrada.

Granma también cuenta con el testimonio de un supervisor, Denis René Rosales Torres, que destaca la carne de cerdo como uno de los productos más conflictivos. "Por mi experiencia personal, yo te diría que hay quien no coopera con nosotros. Nos llaman y, cuando llegamos al lugar, ya no están, o si tratamos de comprobar el peso de lo que han comprado, no nos lo permiten, y entonces los violadores prácticamente se ríen en nuestra cara", protesta.

Rosales sostiene que, con todo, han podido poner multas, especialmente por la falta de exposición del precio. "Se quejan por la cuantía de la multa y dicen que eso hay que valorarlo, y yo les pregunto siempre, y tú: ¿valoras el precio excesivo al que la vendes?".

