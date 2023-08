Venezuela construirá un almacén de combustible en el puerto cubano de Mariel

Tanto la prensa oficial cubana como la venezolana han sido herméticas sobre la visita a la Isla de Diosdado Cabello, el segundo hombre del régimen de Nicolás Maduro y del Partido Socialista Unido de ese país (Psuv). Sin embargo, su recorrido este miércoles por la zona portuaria de Mariel, donde Venezuela construirá una instalación para almacenar combustible, y su conversación, el martes, con altos cargos del Ministerio de Comercio Exterior demuestran que su viaje no se limita a un encuentro "entre partidos".

Reunido también con la plana mayor del Partido Comunista cubano –con la notable ausencia de su primer secretario, Miguel Díaz-Canel– el vicepresidente del Psuv acudió este martes al salón de protocolo Cubanacán, ubicado en el lujoso complejo El Laguito, en La Habana, para rubricar un acuerdo junto a su homólogo, Roberto Morales Ojeda.

Sin embargo, Televisión Cubana no ofreció detalles sobre el contenido del documento, del que Cabello se limitó a decir que su objetivo es "institucionalizar una voluntad de acercamiento previa en temas relacionados con la preparación de los cuadros políticos y el trabajo conjunto".

Las cámaras tampoco captaron la conversación, en el mismo salón de protocolo, que Cabello sostuvo con Ricardo Cabrisas, titular de Comercio Exterior de la Isla y uno de los artífices de la política económica del régimen. Solo a través de un video del político venezolano Ángelo Rivas, retuiteado por Cabello, se puede constatar que ambos altos cargos departieron –acompañados de sendas delegaciones–, si bien no se sabe qué temas trataron.

Un breve texto del programa oficialista Con el mazo dando, dirigido por el vicepresidente del Psuv, reveló que este miércoles Cabello estuvo en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel, para "intercambiar experiencias en materia económica". Allí se reunió con Ana Teresa Igarza, directora del complejo, y discutió varias "posibilidades de negocios y acuerdos económicos".

Entre los proyectos conjuntos de La Habana y Caracas en Mariel está, aseguró el medio, un "área para la producción, almacenamiento y distribución de combustible", que se dedicará, añadieron, al "desarrollo agrícola y la producción de alimentos". En el periplo por Mariel, Cabello fue acompañado por Morales Ojeda.

Venezuela también se comprometió hace un año a reconstruir la Base de Supertanqueros de Matanzas, que sufrió el mayor desastre industrial en la historia de la Isla en agosto de 2022. "Cuba sabe que cuenta con nuestro apoyo científico, técnico, de ingeniería, de trabajadores", dijo entonces Maduro en declaraciones recogidas por Prensa Latina. "Pónganse en contacto con las autoridades petroleras y energéticas de Cuba para iniciar el diseño de reconstrucción del patio de Supertanqueros en Matanzas", ordenó.

A pesar de que, en el terreno político, La Habana y Caracas mantienen una adhesión incuestionable, los envíos de petróleo a Cuba –el bien más codiciado por La Habana desde que, en el año 2000, Caracas se convirtió en su principal proveedor– tienden a disminuir desde hace algunos meses. Sin embargo, y como atestiguan los planes para el futuro almacenamiento de petróleo en Mariel, el intercambio sigue siendo un componente esencial de su alianza.

Varios opositores denunciaron que Cabello estaba en la Isla para recibir "lineamientos" e instrucciones para liquidar a políticos antichavistas

El alto cargo venezolano aterrizó este lunes en Santiago de Cuba junto a una delegación que incluye a varios vicepresidentes de su país. El sorpresivo viaje provocó suspicacias en la oposición al régimen de Maduro, que intenta blindarse cada vez más en vísperas de las elecciones de 2024.

Varios opositores denunciaron que Cabello estaba en la Isla para recibir "lineamientos" e instrucciones para liquidar a políticos antichavistas como María Corina Machado, una de las voces más críticas con el Gobierno actual.

El ex preso político y exiliado Jorge Vergara afirmó que Cabello –a quien acusa de organizar "amenazas constantes" contra Machado– "fue a planificar con sus jefes cubanos algún tipo de acto atroz para detener a María Corina y todo lo que ella está causando a nivel nacional". Además pidió a los venezolanos "cuidar" a la ex diputada, para que no sucediera con ella lo mismo que con el cubano Oswaldo Payá, de cuya muerte, según un reciente informe de la Organización de Estados Americanos, es responsable el Estado cubano.

Cabello visitó varios lugares históricos, como el cementerio de Santa Ifigenia –donde está enterrado Fidel Castro– y el cuartel Moncada, de cuyo asalto se cumplieron recientemente 70 años. Durante su discurso en el cementerio dejó claro que la alianza entre Caracas y La Habana se mantiene: "Cuba y Venezuela siguen siendo una misma bandera", resumió.

