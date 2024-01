La activista Diasniurka Salcedo parte al exilio forzada por el régimen cubano

Diasniurka Salcedo Verdecia hizo pública su salida de Cuba el pasado jueves tras ser condenada a ocho años de privación de libertad, según aseguró. La activista cubana publicó en su cuenta de Facebook los detalles de su exilio forzado y el acoso sufrido hasta abordar el vuelo en el Aeropuerto Internacional de La Habana.

En la sentencia, dictada por el Tribunal Municipal de Alquízar, donde residía Salcedo Verdecia, se le imputan los delitos de propaganda enemiga, instigación a delinquir, ultraje a los símbolos patrios y difamación contra una figura pública. El documento añade que la condena sería cumplida en la institución penitenciaria que determinara el Ministerio del Interior.

"Me tocó abandonar Cuba, me tocó dejar atrás a la mayoría de mis niños. Solo dos opciones para mí: abandonar Cuba, mi patria, mi tierra, la que amo y por la que lucho de manera frontal hace más de 14 años o entrar a prisión a cumplir una injusta sanción de 8 años, a pesar de las apelaciones. Me tocó dejar a Alain a pesar de tener su boleto, la dictadura me dijo NO", escribió en su perfil en la red social.

En los videos que Salcedo Verdecia compartió desde el aeropuerto se aprecia en su boleto que abordaría el vuelo AG 931 de la aerolínea Aruba Airlines, que cubre la ruta La Habana-Managua, capital de Nicaragua. Según el ticket que se ve entre sus manos, salió el 11 de enero, aunque la activista no ofreció detalles de la fecha ni del lugar de destino de la aeronave.

Salcedo Verdecia señala que solo se le permitió partir con dos de los cinco menores que desde hace cuatro años se encuentran bajo su custodia, hijos de padres maltratadores o que están presos. Al parecer también permanece en la Isla su esposo Jorge Hernández Ramos, quien ha sufrido el acoso del régimen por denunciar sistemáticamente violaciones de los derechos humanos en la Isla.

Entre las muestras de apoyo que ha recibido Salcedo Verdecia a través de Facebook resalta l a de la activista cubana, ahora radicada en Madrid, Amelia Calzadilla, quien también se vio forzada al exilio por sus reiteradas denuncias sobre la penosa situación que se vive actualmente en la Isla.

"Sé cuánto lamenta tener que abandonar Cuba, incluso sé que le destroza alejarse de esos niños que no siendo sus hijos biológicos ama con la misma intensidad que amo yo a los que ví nacer de mis entrañas", posteó Calzadilla en su perfil.

El pasado 8 de diciembre, Salcedo Verdecia denunció que era víctima de una campaña de descrédito por parte del régimen, cuya acción final era amenazarla con retirarle la custodia de los menores a su cuidado. No obstante, una semana después, en la vista celebrada en el Tribunal Municipal de Alquízar se le concedió la custodia de los infantes.

Sin embargo, la activista describió ese como "el peor de sus días" debido a que consideraba el juicio como una manera de amedrentarla por haber participado en una protesta junto a varias madres frente al Ministerio de Salud Pública. Las mujeres exigía una atención médica de calidad para sus hijos con enfermedades crónicas.

