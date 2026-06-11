Pérez-Oliva habla de la "crítica coyuntura" de la Isla con el ministro español Albares

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, y el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior de Cuba, Orlando Pérez-Oliva Fraga.

Exteriores puntualiza que el encuentro ha sido a petición cubana, como ocurrió con el canciller

Madrid/El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, se ha reunido este jueves con el viceprimer ministro y ministro de Comercio Exterior e Inversión Extranjera de Cuba, Óscar Pérez-Oliva Fraga, para abordar con él la "crítica coyuntura" que atraviesa en estos momentos la Isla, según su Ministerio.

Pérez-Oliva, sobrino nieto de Fidel y Raúl Castro, es el segundo alto cargo del régimen cubano que se reúne con Albares en Madrid desde que lo hiciera el canciller, Bruno Rodríguez, a mediados del pasado mes de febrero, y su visita se produce en medio de las especulaciones sobre una posible intervención militar de Estados Unidos en la Isla, emulando la llevada a cabo en Venezuela contra Nicolás Maduro.

Entonces, como en esta ocasión, desde Exteriores han puesto de relieve que el encuentro se ha producido "a petición" de la parte cubana y no por expreso deseo de Albares.

"En la reunión se ha abordado la crítica coyuntura de Cuba y las graves consecuencias para los ciudadanos y para la economía de la Isla", se han limitado a precisar desde el Ministerio de Exteriores en una escueta nota que han acompañado con una imagen del encuentro, sin más detalles sobre el cariz de la conversación mantenida.

El viceprimer ministro cubano ha llegado a Madrid procedente de París, donde se reunió este martes con el secretario de Estado encargado de Comercio Exterior

Y ello, a pesar de que las sanciones impuestas por Estados Unidos contra el régimen cubano han obligado en las últimas semanas a varias empresas españolas como Meliá o Iberostar a tener que dejar de operar los hoteles que gestionaban en la isla.

Albares ha manifestado recientemente su rechazo a una intervención militar en Cuba para desalojar del poder al presidente, Miguel Díaz-Canel, al tiempo que ha venido defendiendo que tienen que ser los cubanos quienes decidan su futuro.

Asimismo, no ha dudado en calificar de "inaceptable" la situación humanitaria que atraviesa la isla y en criticar el embargo impuesto por Estados Unidos, que España ha venido condenando de forma repetida desde hace años con su apoyo a las resoluciones aprobadas por la Asamblea General de la ONU.

El viceprimer ministro cubano ha llegado a Madrid procedente de París, donde se reunió este martes con el secretario de Estado encargado de Comercio Exterior en el Quai d'Orsay, Nicolas Forissier.