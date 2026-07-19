Alina Bárbara López anuncia que ampliará sus protestas tras su detención este sábado

La Habana/La profesora y activista cubana Alina Bárbara López Hernández anunció el inicio de nuevas acciones de protesta luego de ser detenida en dos ocasiones este sábado en Matanzas cuando intentaba realizar su manifestación pacífica del día 18 de cada mes, en el marco del Día Internacional de Nelson Mandela. A través de Facebook, la historiadora relató lo sucedido durante la jornada y calificó el segundo arresto de “surrealista” y “secuestro sin otra interpretación posible”.

En el post, que subió por la noche, horas después de que familiares, allegados y organizaciones denunciaran su desaparición temporal durante su primera detención, López Hernández relató que fue interceptada cerca del lugar donde habitualmente la espera una patrulla y fue trasladada a una estación de la Policía, donde permaneció cinco horas.

La profesora detalló que una instructora le informó que levantaría un acta de advertencia por “violar la medida cautelar de reclusión domiciliaria” impuesta como parte del proceso judicial que enfrenta junto a la socióloga Jenny Pantoja. La académica aseguró que se negó a firmar el documento.

Tras ser liberada, intentó nuevamente dirigirse al parque donde realiza sus protestas mensuales. “Media cuadra antes de llegar, la patrulla que custodia a tiempo completo la sede del Partido Provincial desde los sucesos de Morón fue avisada por un seguroso de civil y le dieron la orden de detenerme otra vez”, contó.

La propia oficial que había tramitado el acta de advertencia “quedó asombrada” por verla nuevamente detenida

Al regresar a la estación policial, indicó, la propia oficial que había tramitado el acta de advertencia “quedó asombrada” por verla nuevamente detenida. “¿Qué hace usted aquí?”, le preguntó. “Pregúntele a los patrulleros que me trajeron”, contestó López Hernández. Los agentes le comunicaron después que debía esperar la llegada de alguien de Contrainteligencia que iría a “conversar” con ella, encuentro que, según afirmó, nunca ocurrió. “Estuve sentada en el lobby de la estación viendo llegar a personas víctimas de estafas de transferencias y robo de una lámpara solar a poner denuncias”, relató.

“Al cabo de una hora más o menos le dije: ‘nadie va a venir a conversar conmigo porque los oficiales que los mandan a ustedes son unos cobardes que no se atreven a dar la cara’”. Poco después, la oficial la dejó ir: “Váyase, no la voy a dejar detenida más tiempo”.

“La medida de reclusión domiciliaria por la causa 40 les sirve para detenerme a conveniencia. Para ellos, soy un objeto. Y no va”, remarcó la activista en su mensaje. La investigación a la que hace alusión López Hernández es un proceso judicial que el régimen sigue contra ella y Jenny Pantoja, con cargos como “atentado”, “desacato” y “desobediencia”. La Fiscalía ha solicitado cuatro años de privación de libertad para López y tres para Pantoja, pero el juicio, que en un primer momento se anunció para enero pasado, se suspendió y no se ha llevado a cabo.

La Fiscalía ha solicitado cuatro años de privación de libertad para López y tres para Pantoja

Ante ello, la profesora anunció una nueva etapa de movilizaciones. “Voy a comenzar protestas no violentas en el Tribunal Municipal, en Fiscalía, el Partido, el Gobierno y en la sede de Operaciones de Seguridad del Estado. Ese juicio se celebrará sí o sí. Van a juzgar a una mujer libre, antes, durante y después del juicio”, remarcó.

“A mí y a Jenny no nos quieren presas porque tendrían que pagar un gran costo político, o quizá esperan que si nos siguen presionando también aceptemos salir de Cuba. No puedo hablar por Jenny, pero les repito: ‘si hay que joderse, nos jodemos juntos, pero aquí adentro’”, advirtió al final de su mensaje.

En lo que va de 2026, la activista ha sido detenida sistemáticamente cada vez que ha intentado realizar su protesta mensual: 12 horas en febrero, cerca de 10 en abril y otras 10 en junio pasado.