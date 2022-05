Un anciano y ex combatiente en Angola se suicida tras recibir una multa de 4.000 pesos

"Es injusto lo que hicieron a ese pobre viejo", dijo la hija de Ángel Pacheco Soublet, un ex combatiente en Angola que se suicidó luego de que un inspector lo multara con 4.000 pesos por vender viandas en una carretilla y no tener dinero para pagar la sanción.

"Lo que ganaba [de pensión] eran 1.500 pesos", lamentó la hija de Pacheco quien a través de un video compartido en Facebook por la usuaria Mari Rio Chico, menciona que dejó de trabajar para cuidar a su madre a la que se observa postrada en cama, en una situación humilde y entorno desvencijado.

Pacheco, de 83 años y residente de un barrio pobre en la provincia de Las Tunas, guardaba cuatro medallas, condecoraciones y un certificado otorgado el 23 de septiembre de 1976, que según se lee, fue por su "participación en la heroica misión internacionalista por la liberación, la independencia y la integridad del hermano pueblo de Angola", con la rúbrica de Fidel Castro Ruz.

"Es deprimente. De qué les sirvieron tantas medallas y tantas condecoraciones", compartió Reynerio Acosta en la publicación de Rio. "Por eso ya el pueblo y mucho menos la juventud, no cree en nada", expuso María Luisa Olivet.

"Un combatiente de la revolución, medallas, condecoraciones, demostrando que de reconocimientos no se vive", expuso Dianella Margarita Espinosa Peña."Muchos como él fueron a luchar a cambio de nada y han quedado simplemente olvidados. No me cabe la menor duda que ningún funcionario de la Asociación de Combatientes de la Revolución ha pasado por la casa del señor a sensibilizarse con la situación de la familia".

Rio evidenció que el anciano sólo "vendía algunas frutas, vegetales, para ayudar al sustento de su familia". La denunciante hizo un llamado "sobre todo al corazón" de los inspectores, "vean la situación social en la que estamos, vean que pasamos por una pandemia".

Lamentó que un señor de la tercera edad se quitara la vida por una multa de 4.000 pesos. "¿A dónde vamos a parar?", cuestionó.

Sabrina Isabella, quien fue vecina de Pacheco, compartió la imagen de un mensaje en que se indica que el anciano se ahorcó. "Qué tristeza que por culpa de personas extremistas pasen estas cosas", lamentó, "que no puedan agarrar a los descarados que roban y estafan al pueblo y a este hombre por vender unas vianditas" lo multaran y lo llevaran a "cometer está locura que fue su única solución o su única salida porque sabía que no tenía de dónde sacarlo".

Del régimen este ex combatiente en Angola recibió una multa impagable para él. Este grupo parece olvidado en la Isla, si acaso, pueden llegar a ser parte de la Asociación de Combatientes de la Revolución Cubana donde, de muy vez en cuando, reparten alguna prebenda pero cada vez menos. Incluso pueden quedarse solo en la posibilidad de comer en un comedor comunitario por precios más bajos.

