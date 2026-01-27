Ángel Cuza sale de la cárcel tras seis meses en prisión sin haber sido juzgado

Madrid/El activista Ángel Cuza ha sido excarcelado este lunes y se encuentra en su casa de La Habana tras salir de la prisión de Guanajay, en Artemisa, donde había sido trasladado desde el Combinado del Este, en La Habana. La organización Cubalex denunció entonces que el movimiento fue una consecuencia de la supuesta participación de Cuza en una huelga. Los motivos para su salida de la cárcel se desconocen, ya que el juicio que afronta aún no se ha celebrado y tampoco existe acusación conocida formalmente.

El Observatorio de Derechos Culturales celebró la noticia, añadiendo que el proceso penal aún [está] inconcluso. “Desde que fue detenido el 25 de julio de 2025, ha estado sometido a una secuencia de irregularidades que incluyeron traslados punitivos y reclusión en áreas de máxima severidad sin petición fiscal. Su caso fue documentado y seguido de manera sistemática por nuestro Observatorio, que denuncia estas prácticas como parte de una estrategia de castigo y hostigamiento contra artistas y comunicadores independientes”, añadió la organización.

El comunicado recuerda que “la excarcelación no borra las violaciones cometidas ni la responsabilidad directa del Estado cubano por el daño infringido a un ciudadano inocente”.

Cuza, artista y reportero independiente, fue arrestado el 25 julio sin que se conocieran con certeza las acusaciones. La madre de su hija, Ana Castillo, contó entonces que se le intentaba involucrar en un caso de terrorismo por llevar una bala como amuleto, “un objeto que él siempre lleva hace muchísimos años porque para nosotros tiene un significado religioso”, dijo entonces.

La activista Anamely Ramos señaló recientemente algo similar, al decir que la intención era atribuirle “tenencia de explosivos o algo similar (...) por una pequeña bala con la que él andaba y que tiene hace años”. Ángel Cuza es también delegado del Movimiento Democracia (MD), miembro del Movimiento Opositores por una Nueva República (MONR) y promotor de Cuba Decide.

En el momento de ser arrestado, el artista llevaba tan solo 81 días en libertad. Había cumplido su anterior condena en mayo de 2025 y, cuando abandonaba la prisión, uno de los funcionarios le advirtió: “A la mínima que hagas, vas a regresar a la misma cama que dejas aquí”.

Cuza Alfonso, de 39 años, comenzó desde muy joven a trabajar como DJ en fiestas y eventos, y fue adquiriendo poco a poco una conciencia política que estalló en abril de 2021, cuando participó en la sentada pacífica del parque en Obispo con Aguacate duramente reprimida por las autoridades cubanas. Aquella tarde, hubo más de una docena de detenciones en un grupo de personas que pretendían llegar hasta la casa de Luis Manuel Otero Alcántara –entonces en huelga de hambre y sed– para apoyarlo.

La protesta fue difundida por Mary Karla Ares en directo, lo que permitió que la Seguridad del Estado no se ensañara contra los manifestantes in situ, pero todos fueron arrestados. Cuza Alfonso, en concreto, pasó ocho meses en prisión por “desórdenes públicos” y fue liberado en enero de 2022.

Desde entonces y hasta noviembre de 2023, Cubalex documentó 10 detenciones para intentar impedirle realizar acciones de protesta. Pero entonces llegó otro de sus peores momentos: fue detenido por participar en un altercado en una cola para comprar pollo, acusado nuevamente de “desórdenes públicos” y llevado a prisión durante un año y medio, hasta mayo de 2025. Esa fue su última condena hasta la fecha.