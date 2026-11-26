Sin dar un solo nombre, el Gobierno habla de 40 compañías y 2.000 millones de dólares comprometidos en 2026

La Habana/El Gobierno cubano anunció este jueves la aprobación de 40 nuevos negocios con capital extranjero en lo que va de año, por un monto comprometido de 2.000 millones de dólares, 100 millones menos que lo anunciado en noviembre de 2025. El viceprimer ministro y titular de Comercio Exterior e Inversión Extranjera, Óscar Pérez-Oliva Fraga, divulgó la cifra durante la última jornada de la Feria Internacional de La Habana (Fihav), sin ofrecer un solo ejemplo concreto ni precisar cuánto de ese dinero ha llegado efectivamente a la Isla.

El propio Pérez-Oliva reconoció que las autoridades “no están satisfechas con los resultados”. Admitió, además, que persisten en las instituciones cubanas procedimientos que entorpecen los negocios y que es necesario modificar, así como problemas financieros que afectan a la economía nacional.

Aunque se registra un incremento del 25% en el número de negocios autorizados, el capital comprometido ha disminuido un 4,8%. En la anterior edición de la feria, el ministro cifró en 2.100 millones de dólares el valor de los 32 proyectos aprobados entonces, de los cuales tampoco se dio información detallada.

Cuando se aprobó la Ley de Inversión Extranjera, en 2014, el entonces vicepresidente Marino Murillo estimó que el país necesitaba captar unos 2.500 millones de dólares anuales para estimular el crecimiento económico. Doce años después, en medio de una crisis mucho más profunda, las inversiones anunciadas por el titular ni siquiera alcanzarían aquella cifra incluso si todos los compromisos llegaran a materializarse.

Marino Murillo estimó en 2014 que el país necesitaba captar unos 2.500 millones de dólares anuales para estimular el crecimiento económico

Pérez-Oliva informó también de la aprobación de una operación de swap vinculada a la creación de nuevos negocios. Este mecanismo financiero puede utilizarse para convertir deuda pendiente en participaciones empresariales. El ministro no precisó el importe de la operación ni las entidades involucradas, por lo que se desconoce si parte de los 2.000 millones de dólares anunciados corresponde a una renegociación de obligaciones financieras y no a la entrada de capital fresco.

De las nuevas operaciones, 22 corresponden a empresas de capital íntegramente extranjero, nueve a empresas mixtas y otras nueve a contratos de asociación económica internacional. En seis participan cubanos residentes en el exterior, aunque el funcionario no reveló sus nombres, países de residencia ni la cuantía de sus aportaciones y tampoco el sector de actividad.

Los proyectos se distribuyen en siete provincias y cuatro de ellos se ubican en la Zona Especial de Desarrollo de Mariel. Ninguno corresponde a contratos de administración y comercialización hotelera, una modalidad que en años anteriores representaba buena parte de los negocios aprobados. En cambio, cuatro compañías extranjeras operan ya instalaciones hoteleras bajo una fórmula distinta, la del arrendamiento, aunque Pérez-Oliva no precisó sus nombres.

El comercio ha sido el sector con mayor número de aprobaciones en la última etapa. Las autoridades han abierto al capital extranjero las actividades mayoristas y minoristas, la gastronomía y los servicios, incluida la posibilidad de establecer franquicias. El funcionario tampoco mencionó ninguna marca internacional que haya decidido instalarse en la Isla al amparo de estas facilidades.

El titular de Comercio Exterior reconoció que persisten obstáculos burocráticos que retrasan o impiden la materialización de proyectos

Otra de las novedades es la apertura a los inversores extranjeros de toda la cadena de comercialización y producción de combustibles, desde la infraestructura portuaria y la extracción de petróleo hasta la venta al consumidor. Hasta el momento, según el ministro, se han autorizado tres negocios en este sector.

Para los servicentros privados, el Gobierno exige que las instalaciones combinen el uso de combustible con energía solar, dispongan de puntos de recarga para vehículos eléctricos y cuenten con sistemas de almacenamiento energético que les permitan mantener su funcionamiento.

En materia laboral, 28 negocios extranjeros contratan ya directamente a sus trabajadores, una experiencia que Pérez-Oliva calificó de exitosa. La intermediación de las agencias empleadoras estatales ha sido uno de los principales motivos de queja de los inversores extranjeros. Algunas compañías han optado por mantener ese sistema para una parte de su plantilla y contratar directamente al personal más especializado.

El titular de Comercio Exterior reconoció que persisten obstáculos burocráticos que retrasan o impiden la materialización de proyectos. El Gobierno prevé someter a discusión en diciembre, durante las sesiones de la Asamblea Nacional, una nueva Ley de Inversión Extranjera que promete mayores garantías jurídicas y un trato preferencial a los emigrados cubanos.

Las promesas de apertura contrastan con las dificultades de las compañías foráneas ya instaladas en el país

En mayo, las autoridades aprobaron una categoría migratoria específica para estos inversores y, en julio, modificaron el reglamento de la Ley de Inversión Extranjera. Como parte de las actividades de la Fihav, alrededor de 150 empresarios cubanos radicados en otros países participaron este martes en un foro dedicado a las oportunidades de negocio en la Isla.

Las promesas de apertura contrastan con las dificultades de las compañías foráneas ya instaladas en el país. Hace un año, mientras las autoridades promocionaban nuevas facilidades para los inversores, varias empresas extranjeras denunciaban la congelación de sus cuentas bancarias. A los problemas para repatriar sus beneficios se suman los prolongados apagones, la contracción del consumo y el deterioro de las infraestructuras.

La propia Fihav ha sufrido las consecuencias de la crisis. La feria, que el año pasado congregó a 715 compañías de 52 países en Expocuba, quedó reducida en esta edición a tres días de actividades, desarrolladas fundamentalmente de manera virtual.