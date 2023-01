Los apagones "breves" previstos por el Gobierno cubano son de hasta seis horas

Las previsiones de que los apagones vuelvan con mayor frecuencia entre enero y abril comienzan a materializarse con cortes en el servicio eléctrico de hasta seis horas en varias provincias desde este lunes, según numerosas denuncias de usuarios y los reportes de la Unión Eléctrica (UNE), incumpliendo el Gobierno cubano su promesa de que serían afectaciones "breves". La empresa estatal advirtió que el déficit en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) continuará este martes debido a la falta de disponibilidad de petróleo para las terminales de generación distribuida.

En Televisión Cubana, Lázaro Guerra Hernández, director técnico de la UNE, confirmó que los cortes en el servicio eléctrico comenzaron a las 3:50 pm de este lunes y el suministro se restableció por completo durante la medianoche. Sin embargo, a partir de las 6:12 am de este martes comenzaron nuevamente los apagones que, según el funcionario, "van a mantenerse todo el día", aunque la "magnitud va a depender de la demanda" en los horarios picos.

"Siempre hemos explicado que, en estos meses, existía posibilidad de que ocurrieran situaciones como la que ocurrió ayer y como la que está ocurriendo hoy", dijo Guerra Hernández, en referencia a la advertencia del ministro de Energía y Minas, Vicente de la O Levy, quien en diciembre pasado pronosticó que en los primeros cuatro meses del año regresarían los apagones por la salida del servicio de varias centrales que serían sometidas a mantenimientos planificados, de cara a que el sistema eléctrico "esté preparado" para la mayor demanda durante el verano de este año

En ese momento, el funcionario se comprometió a que los apagones fueran leves y más focalizados: "Estamos hablando de unos niveles de afectación que pueden ser de dos horas o tres horas. Y no a todo el mundo y no a todas las provincias".

La UNE atribuye los cortes de esta semana a la salida del servicio de un bloque de generadoras por averías. Entre estas las unidades 6 y 7 de la termoeléctrica (CTE) de Mariel (Artemisa); la 1 y 3 de Santa Cruz (Matanzas); la 4 y 5 de Nuevitas (Camagüey); la 2 de Felton (Holguín); y la 3 de Renté (Santiago de Cuba). Además de dar mantenimiento a la unidad 8 de Guiteras (Matanzas); la 6 de Nuevitas; y las 4 y 6 de Renté.

"También coincidió con que tenemos un desplazamiento de la generación distribuida porque no se pudo garantizar el combustible necesario para su funcionamiento", agregó Guerra Hernández. De este bloque, la compañía eléctrica estatal señala que están inutilizados por avería 824 megavatios (MW) y 421 MW en mantenimiento.

Según una nota publicada por la UNE, el mayor déficit se registró a las 18:30 horas de este lunes, con 524 MW. Para este martes, la estatal prevé cortes en el servicio en el horario pico con afectaciones de 581 MW.

Para el horario pico de este martes se espera la entrada de operaciones de la unidad 2 de Energas Boca de Jaruco (Mayabeque) con 30 MW, más la incorporación de 65 MW de su unidad 6. Asimismo, la UNE asegura que se conectará la unidad 3 de Santa Cruz con 80 MW; la unidad 3 de la planta Pico San José con 16 MW y 58 MW en motores diésel.

La demanda de energía cayó, según los propios datos de la UNE, en diciembre y los primeros días de enero, cuando varios frentes fríos dejaron temperaturas

En redes sociales no se hicieron esperar los reclamos por los cortes en el servicio. En una publicación de la UNE sobre recomendaciones de "solo encender las luces y los equipos necesarios" en el horario de máxima demanda, de 5 pm a 7 pm, los internautas espetaron que no sería necesario ahorrar ya que, simplemente, no contaban con electricidad.

La usuaria Yadira Bravo aseguró que en Cienfuegos el déficit duró seis horas, comenzando a las 4:00 pm Por su parte, Norge Osorio señaló que en Holguín el corte se prolongó cinco horas, desde las 4:20 pm a las 9:18 pm. En el mismo horario, según los reportes de usuarios, hubo apagones en Nuevitas, en Santiago de Cuba, en Colón (Matanzas), así como Nueva Paz (Mayabeque) y Sancti Spíritus.

En esta última provincia, la Empresa Eléctrica advirtió a inicios de enero de cortes de hasta seis horas en el servicio, según un cronograma dividido en cuatro bloques, con afectaciones de entre 15 y 20 MW.

Yoanny Acosta Solenzar, director de la estatal, aseguró que se buscaba que los apagones no fuera "tan traumáticos" como los registrados el año pasado, de hasta 14 horas, pero no descartó cortes más prolongados que los previstos si de "forma imprevista" sale del sistema alguna de las grandes termoeléctricas.

La demanda de energía cayó, según los propios datos de la UNE, en diciembre y los primeros días de enero, cuando varios frentes fríos dejaron temperaturas incluso muy bajas para lo que es habitual en la Isla. Aunque las autoridades negaron que el fin de los cortes se pudiera atribuir al frescor invernal, su influencia en que no hubiera déficit fue notoria.

________________________

