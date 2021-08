El artista cubano Hamlet Lavastida cumple 60 días en Villa Marista

Hamlet Lavastida "no se encuentra bien, dice estar bajo mucho estrés", denunció la poeta Katherine Bisquet, pareja del artista visual. "Acabo de hablar con la madre de Hamlet y le ha solicitado tratamiento psicológico".

Bisquet dijo que "días atrás Hamlet le había pedido a su madre que le enviase calmantes para las crisis de migrañas".

Lavastida, declarado preso de conciencia por Amnistía Internacional, cumple este miércoles 60 días en la prisión de máxima seguridad de La Habana conocida como Villa Marista, bajo la acusación de "instigación a delinquir". Al artista le han denegado un cambio de medida cautelar y tres apelaciones, recordó Bisquet.

Ante esto, responsabilizó al régimen cubano de cualquier daño "físico o mental" que le pudiera ocurrir al egresado del Instituto Superior de Arte: "Lo que hacen es totalmente ilegal, propio de los sistemas corruptos y déspotas. Libertad para Hamlet Lavastida ya!!", lanzó en un post.

El creador, de 38 años, está detenido desde el 26 de junio. La Seguridad del Estado ha hecho saber que es investigado por una conversación en un chat privado

El creador, de 38 años, está detenido desde el 26 de junio. La Seguridad del Estado ha hecho saber que es investigado por una conversación en un chat privado del grupo de artistas opositores 27N en la aplicación Telegram, donde propuso marcar billetes bancarios con logotipos del Grupo San Isidro y el 27N, una iniciativa que no llegó a concretarse.

Conocido por sus obras críticas, el Gobierno cubano considera que Lavastida "ha estado incitando y convocando a la realización de acciones de desobediencia civil en la vía pública, utilizando las redes sociales y la influencia directa sobre otros", según publicó la web oficialista Razones de Cuba.

El artículo 202.1 del Código penal cubano contempla una sanción de "privación de libertad de tres meses a un año o multa de 100 a 300 cuotas" para la instigación a delinquir, que define como "incitar públicamente a cometer un delito".

Sobre el tema, Bisquet advirtió: "La expresión de una idea en privado, incluso si presagia la posible comisión de un delito, no puede ser sancionada si no se materializa. Eso en derecho penal se denomina acto preparatorio. Por regla general los actos preparatorios no son sancionables".

Lavastida retornó a la Isla el pasado 20 de junio, luego de concluir una residencia en la galería de arte Künstlerhaus Bethanien de Berlín y fue apresado seis días después. Al enterarse de la situación del artista, la institución cultural alemana se pronunció y lo definió como "un reconocido artista visual" y exigió a las autoridades cubanas anular "inmediatamente su encarcelamiento".

Activistas y organizaciones de derechos humanos han denunciado desde hace meses un aumento de la represión a disidentes, especialmente a los vinculados al mundo del arte y el espectáculo

Activistas y organizaciones de derechos humanos han denunciado desde hace meses un aumento de la represión a disidentes, especialmente a los vinculados al mundo del arte y el espectáculo, que aseguran sufrir habitualmente detenciones, encarcelamientos y arrestos domiciliarios.

El pasado mes de julio, el reclamo por la liberación de Lavastida llegó a la feria de arte contemporáneo Arco, en Madrid, donde se realizó la performance colectiva El billetaje quemando la calle, una acción que propuso hacer Lavastida en Cuba pero que nunca tuvo lugar.

A las exigencias se han sumado entidades e instituciones internacionales que han denunciado la situación o expresado preocupación, entre ellas Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Gobierno de Estados Unidos y el Parlamento Europeo.

El Gobierno de Cuba, por su parte, considera a las voces críticas como agentes a sueldo de EE UU que buscan subvertir el orden público y derrocar el sistema socialista.

________________________

Colabora con nuestro trabajo:

El equipo de 14ymedio está comprometido con hacer un periodismo serio que refleje la realidad de la Cuba profunda. Gracias por acompañarnos en este largo camino. Te invitamos a que continúes apoyándonos, pero esta vez haciéndote miembro de nuestro diario. Juntos podemos seguir transformando el periodismo en Cuba.