Asesinada por su ex pareja una mujer en Holguín

Madrid/El Observatorio de Género de Alas Tensas reportó este domingo un nuevo feminicidio en Holguín. La organización alertó además sobre el riesgo de violencia que enfrenta Dayana Muir –hermana del adolescente preso político Joanathan Muir–, tras ser amenazada de muerte por parte de su ex pareja.

El observatorio verificó que Osleidys Bonaga Corella, de 41 años, fue asesinada el pasado 22 de mayo en el poblado Floro Pérez, en el municipio de Gibara. Según la organización, el agresor fue su ex pareja, quien la atacó con un arma blanca y huyó inicialmente del lugar. Permaneció prófugo durante varios días, aunque ya se encuentra detenido.

La víctima deja un hijo y una hija mayores de edad, de acuerdo a la información proporcionada por Alas Tensas, que expresa en la publicación sus condolencias a familiares, amigos y vecinos.

Alas Tensas alertó sobre el riesgo que enfrenta Dayana Muir tras ser amenazada de muerte por parte de su ex pareja

También este domingo, el mismo observatorio independiente hizo pública una denuncia urgente sobre la situación de Dayana Muir, hermana del preso político adolescente Jonathan Muir, encarcelado tras las protestas ocurridas este año en Morón, Ciego de Ávila.

Según el pastor y activista Mario Félix Lleonart, Dayana recibió amenazas de muerte de su ex pareja, identificado como Yanisbel Barrabí Moya. En un video difundido en su canal oficial, Lleonart afirmó que el hombre amenazó a la joven “con un destornillador grande” y le dijo que “se lo enterraría por la boca y se lo sacaría por los pulmones”.

El agresor también está en posesión del teléfono móvil de Dayana y la amenazó con entregárselo a la Seguridad del Estado. La joven ha denunciado públicamente ante medios independientes los maltratos sufridos por su hermano Jonathan dentro de la prisión de Canaleta y la información que contenga el teléfono podría ser usada en su contra por los órganos de represión.

Alas Tensas aseguró contar con “audios y testimonios” que respaldan la gravedad de la denuncia y pidió acompañamiento urgente para la joven. La organización reclamó además la intervención de la Federación de Mujeres Cubanas, la Policía y los tribunales “para salvaguardar su vida, garantizar su seguridad y evitar que el riesgo que enfrenta se materialice”.

El observatorio volvió a denunciar también la inexistencia en Cuba de refugios o casas de acogida para mujeres víctimas de violencia machista.

Con el nuevo asesinato en Holguín, se elevan a 22 las muertes por violencia machista en Cuba en lo que va de 2026

Con el nuevo asesinato en Holguín, 14ymedio contabiliza 22 muertes por violencia machista en Cuba en lo que va de 2026. El nuevo crimen se ha reportado apenas días después de los feminicidios de Yarenia García Mariné, en Las Tunas, y Yadira González Gámez, también en Gibara, ambos cometidos por hombres cercanos a las víctimas.

Alas Tensas, por su parte, reporta 26 feminicidios en lo que va de año, además de 18 intentos de feminicidio y un asesinato de un hombre por motivos de género. El observatorio incluye algunos crímenes de mujeres asociados a otro motivo distinto al machismo, como el caso de Yarisleidis Saavedra Hernández o el de Olimpia Pérez, una anciana de 79 años que fue encontrada sin vida en su casa de Mayabeque, el pasado 2 de marzo.

La organización feminista mantiene además bajo investigación otros ocho posibles feminicidios y tres intentos de feminicidio reportados este año, así como 12 casos ocurridos en 2025.

Según un informe difundido por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) el pasado noviembre de 2025, Cuba fue el cuarto país con mayor tasa de feminicidios de América Latina en 2024, un puesto que compartió con Puerto Rico y Bolivia, con 1,4 asesinatos por cada 100.000 mujeres. Las cifras, no obstante, están calculadas con el dato oficial que las autoridades facilitaron, es decir: con los 76 casos que se juzgaron en los tribunales cubanos ese año, independientemente de cuándo se cometieran.