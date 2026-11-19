La mujer murió en la vivienda que compartía con el agresor, según Ogat. Le sobreviven dos niñas fruto de una relación anterior.

Es el segundo crimen vinculado a la violencia machista en menos de un mes y medio en el pequeño asentamiento de Merceditas

Madrid/Annieris Salomón Batista, de 40 años y madre de dos niñas, fue asesinada por su pareja la noche del 16 de noviembre en Merceditas, un pequeño asentamiento del municipio de Cárdenas, en Matanzas. El crimen, confirmado este jueves por el Observatorio de Género de Alas Tensas (Ogat), eleva a 60 los feminicidios contabilizados por 14ymedio en Cuba en lo que va de año.

La mujer murió en la vivienda que compartía con el agresor, según la plataforma, que no ha ofrecido detalles sobre el arma utilizada ni sobre la situación actual del presunto asesino. Las dos niñas que deja Salomón Batista son fruto de una relación anterior.

El crimen se produjo en el mismo asentamiento donde, el pasado 2 de octubre, Nilda Díaz Santana, de 58 años, murió a tiros cuando intentaba proteger a su hija de un ataque de su ex pareja

El crimen se produjo en el mismo asentamiento donde, el pasado 2 de octubre, Nilda Díaz Santana, de 58 años, murió a tiros cuando intentaba proteger a su hija de un ataque de su ex pareja. El agresor, Maikel Hernández, conocido como El Currito, también hirió gravemente a Yaima Albelo y a otras personas que se encontraban en la vivienda. Alas Tensas considera aquella muerte un feminicidio cometido en un contexto de violencia machista.

En su publicación de Facebook de este jueves, el Ogat lamentó la muerte de Salomón Batista y advirtió de que “la violencia se generaliza en una crisis humanitaria ya demasiado prolongada”. La plataforma alertó además de las consecuencias para las nuevas generaciones, que, a su juicio, “naturalizan el horror de un país fallido y familias deshechas”.

Ogat lamentó la muerte de Annieris Salomón Batista y advirtió de que “la violencia se generaliza en una crisis humanitaria ya demasiado prolongada”

Con este asesinato, Alas Tensas contabiliza 64 feminicidios en Cuba desde enero, cuatro más que 14ymedio, que no considera razones de género los asesinatos de mujeres en asaltos u otras circunstancias azarosas. El Observatorio registra también 38 intentos de feminicidio y dos asesinatos de hombres en contextos de violencia machista.

El pasado 10 de noviembre se conocieron otros dos asesinatos machistas: el de Juana María Guzmán Torres, de 54 años, en Manzanillo, y el de Yasmina Ruano González, de 32, en Nueva Gerona –ultimada delante de su hijo pequeño. Ambas murieron a manos de sus parejas, según Ogat, que informó de la detención de los presuntos agresores.

Mientras se acumulan los casos, la justicia cubana ha comenzado a dictar sentencias por crímenes cometidos en años anteriores. A comienzos de noviembre, el Tribunal Provincial Popular de Ciego de Ávila condenó a cadena perpetua a Adrián Cruz Díaz, autor del asesinato de su ex pareja, Marialina García Borroto, y del compañero sentimental de esta, Abel Morales Castro, en agosto de 2025.

Alas Tensas mantiene además bajo investigación 12 posibles feminicidios y 18 intentos denunciados este año, así como otros 12 posibles asesinatos machistas y cinco intentos correspondientes a 2025. La plataforma reclama acceso a los informes de las muertes de Anais Tamayo Puente, Danaibis Tamayo Ramírez y Odalis Brizuela Zayas.

Examina, además, el caso de Bárbara Sánchez González como un posible “suicidio feminicida”, término relacionado con “mujeres que han experimentado abusos psicológicos, físicos o sexuales durante un período prolongado”, y que deciden quitarse la vida debido al estado de gran “desesperación, aislamiento y desamparo” en el que se llegan a encontrar, según apunta Ogat.